Ski alpin: Weltcup-RTL Damen Maribor 1 - 1. Lauf/Shiffrin voran

Maribor (APA) - Ergebnisse des Weltcup-Riesentorlaufs der Damen am Freitag in Maribor - Stand nach dem 1. Durchgang:

~ 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:14,28 2. Petra Vlhova (SVK) 1:14,76 +0,48 3. Tessa Worley (FRA) 1:14,86 +0,58 4. Sara Hector (SWE) 1:15,37 +1,09 5. Marta Bassino (ITA) 1:15,38 +1,10 6. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:15,48 +1,20 7. Frida Hansdotter (SWE) 1:15,74 +1,46 8. Meta Hrovat (SLO) 1:15,87 +1,59 9. Wendy Holdener (SUI) 1:15,89 +1,61 10. Ricarda Haaser (AUT) 1:16,38 +2,10 11. Kristin Lysdahl (NOR) 1:16,70 +2,42 12. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:16,88 +2,60 13. Bernadette Schild (AUT) 1:16,90 +2,62 14. Coralie Frasse Sombet (FRA) 1:16,91 +2,63 15. Katharina Truppe (AUT) 1:16,93 +2,65 16. Eva-Maria Brem (AUT) 1:17,11 +2,83

Weiter: 27. Katharina Liensberger (AUT) 1:17,91 +3,63 29. Julia Scheib (AUT) 1:18,01 +3,73

Nicht für den 2. Durchgang qualifiziert: 40. Franziska Gritsch (AUT) 1:18,90 +4,62 41. Nadine Fest (AUT) 1:18,98 +4,70 ~ Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Stephanie Resch (AUT), Simone Wild (SUI), Federica Brignone (ITA), Viktoria Rebensburg (GER), Valerie Grenier (CAN), Mikaela Tommy (CAN)