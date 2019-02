Tumult bei Abschiebung - Journalistin verurteilt

Wien (APA) - Die Journalistin ist von Einzelrichter Thomas Kreuter wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie schwerer Körperverletzung vorerst nicht rechtskräftig zu sechs Monaten auf drei Jahre bedingt verurteilt worden. Das Verfahren gegen ihren Lebensgefährten wurde ausgeschieden, um noch das Kamerateam einvernehmen zu können.

Der Richter begründete seinen Spruch mit den Aussagen der Beamten, an deren Darstellungen er keine Zweifel habe. Die Anweisungen der Polizisten seien klar und unmissverständlich gewesen, sie habe sich diesen widersetzt, schon alleine dadurch, dass sie die Türe aufdrücken wollte, was man auch am Video gesehen habe. Die Verletzungen der Polizistin seien objektiviert und obwohl nur Kratzer aufgrund des Beamtenstatus schwere Körperverletzung.

Erschwerend wertete Kreuter die beiden Vergehen, mildernd den ordentlichen Lebenswandel und dass es beim Widerstand beim Versuch geblieben ist. Die 52-Jährige erbat sich drei Tage Bedenkzeit, der Staatsanwalt gab keine Erklärung ab, weshalb das Urteil zunächst nicht rechtskräftig ist.

Zuvor hatte der Richter das Verfahren gegen den 59-jährigen Großvater ausgeschieden. Die beiden Polizisten des Kamerateams sollen ebenfalls als Zeugen einvernommen werden.