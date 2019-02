Flüchtlingsretter-Appell - Wien: Sterben im Mittelmeer beenden

Wien (APA) - Die Bundesregierung hat zurückhaltend auf den dramatischen Appell von Flüchtlingshelfern reagiert, im Mittelmeer geborgene Migranten umgehend nach Europa zu bringen und private Seenotretter besser zu unterstützen. Aus dem Büro des Regierungssprechers hieß es am Freitag auf Anfrage, dass es eine Antwort geben werde. „Es eint uns das gemeinsame Ziel, das Sterben im Mittelmeer zu beenden“.

Weil der Brief die Arbeit der gesamten Bundesregierung betreffe, werde der Regierungssprecher ihn beantworten, hieß es gegenüber der APA zu dem konkret an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) und Justizminister Josef Moser (ÖVP) gerichteten Appell. Es wurde zudem betont, „dass der Regierungssprecher in einem regelmäßigen offenen Dialog mit Ärzte ohne Grenzen steht, der von gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist“.

Die Organisationen, darunter „Ärzte ohne Grenzen“, hatten unter anderem auch einen Stopp von Migrantenrückführungen nach Libyen gefordert, wo nach Berichten von Hilfsorganisationen und der UNO unmenschliche Bedingungen herrschen und es Folter, Vergewaltigungen und Versklavungen gibt. Erst diese Woche hatte Bundeskanzler Kurz anlässlich des Besuchs seines libyschen Amtskollegen Fayez al-Sarraj mit Blick auf die umstrittene Kooperation mit Libyen gesagt, im Vorjahr seien 20.000 Menschen „unmittelbar zurückgestellt“ worden. Bundespräsident Alexander Van der Bellen sagte bei einem gemeinsamen Auftritt mit al-Sarraj, Migranten sollen „nicht dorthin zurückgeschickt werden“.

Während mehrere EU-Staaten sich zur Aufnahme von Migranten der „Sea Watch 3“ bereit erklärt hatten, woraufhin diese einen italienischen Hafen anlaufen konnte, scheint Österreich aus grundsätzlichen Gründen bei seinem Nein zu bleiben. Aus Regierungskreisen wurde dies gegenüber der APA mit der Aufnahme zahlreicher Flüchtlinge in den vergangenen Jahren begründet. Aus dem Innenministerium hatte es schon Anfang Jänner geheißen, dass die Aufnahme von Migranten von solchen Schiffen „Pull-Faktoren erzeugen“ würde. Das Ziel Österreichs sei es nämlich generell, „die Geschäft der Schlepper endgültig zu zerschlagen und jegliche Pull-Faktoren zu vermeiden“.