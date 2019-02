Teufelsberger wird neue Vorsitzende des BEÖ

Wien (APA) - Der Bundesverband Elektromobilität Österreich (BEÖ) bestellt mit 1. Februar eine neue Vorsitzende und Sprecherin. Ute Teufelsberger, seit 2010 in verschiedenen Funktionen bei der EVN AG tätig, folgt Roland Ziegler, der ab März 2019 in die Geschäftsführung des EVN-Ablegers in der Republik Nordmazedonien wechselt. Der BEÖ vertritt elf Energieversorger in Österreich im Bereich Elektromobilität.

Teufelsberger leitet seit zwei Jahren die Abteilung Elektromobilität und Energieeffizienz bei der EVN AG, zuvor war die Energieexpertin für die Industriellenvereinigung (IV) in Brüssel tätig gewesen.