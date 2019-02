Venezuela-Krise - Mogherini: Weitere Sanktionen möglich

Bukarest/Caracas (APA) - Die EU könnte nach Worten ihrer Außenbeauftragten Federica Mogherini in den nächsten Wochen weitere Einreise- und Kontensperren gegen Verantwortliche für die Repression in Venezuela beschließen. Die bereits bestehende Sanktionsliste sei erst vor Kurzem um ein Jahr verlängert worden, sagte Mogherini am Freitag zum Abschluss eines Treffens der EU-Außenminister in Bukarest.

Die Außenminister hätten die Ausweitung dieser „gezielten Strafmaßnahmen“ um weitere Namen diskutiert und diese Möglichkeit nicht ausgeschlossen, sagte Mogherini. Dabei handle es sich um Einreise- und Kontensperren, die Bevölkerung Venezuelas soll von den Sanktionen nicht betroffen sein.

Hauptthema der Beratungen in Bukarest war am Freitag die gemeinsame Haltung der EU gegenüber China. Dabei seien zwar Herausforderungen im Bereich Sicherheit diskutiert worden, aber keine speziellen Fälle wie jener des chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei, sagte Mogherini.

Die EU-Außenbeauftragte kündigte für 12. bis 14. März eine neuerliche Geberkonferenz der EU für Syrien in Brüssel an. Im Mai will die EU ebenfalls in Brüssel ein Sondertreffen der Außenminister zum 10. Jahrestag der „Östlichen Partnerschaft“ mit Ukraine, Weißrussland, Georgien, Moldau, Armenien und Aserbaidschan veranstalten.

Dabei sollen weitere Ziele der Partnerschaft nach 2020 festgelegt werden, sagte der rumänische Außenminister Teodor Melescanu. Er nannte vor allem die Bereiche Energie, Digitales, Geschäftsbeziehungen und Verkehr. Die „Östliche Partnerschaft“ sei eine sehr erfolgreiche Politik der EU, so Melescanu. Mit Moldau, Ukraine und Georgien wolle die EU weitere wirtschaftliche Hürden abbauen. Mit Weißrussland, Armenien und Aserbaidschan wolle sich die EU auch um Assoziierungsabkommen und Visabefreiung bemühen.