Brüssel will nicht über höhere oder niedrigere Grenzwerte spekulieren

Berlin/Brüssel (APA) - Die EU-Kommission will „nicht über höhere oder niedrigere Grenzwerte“ für Stickoxid und andere Luftschadstoffe „spekulieren“. Ein Sprecher der Brüsseler Behörde bestätigte am Freitag, dass ein Schreiben des deutschen Verkehrsministers Andreas Scheuer an Verkehrskommissarin Violeta Bulc zur Überprüfung der Grenzwerte eingelangt sei. Allerdings sei der Umweltkommissar zuständig.

Es gebe Fitness-Checks in diesem Bereich, die dazu dienten, die gesetzten Ziele zu erreichen, so der Sprecher. Er könne nur sagen, dass die Grenzwerte auf wissenschaftlichen Kriterien und der Weltgesundheitsorganisation basierten.

Angesprochen auf die zahlreichen vorwiegend jungen Menschen, die in mehreren Städten Europas gegen den Klimawandel protestieren und Gegenmaßnahmen fordern, sagte der Sprecher, dies sei „eine positive Entwicklung“. Er begrüße es, wenn junge Menschen enthusiastisch für ein extrem wichtiges Ziel eintreten. Auch EU-Energiekommissar Miguel Arias Canete befinde sich an vorderster Front, wenn es um ein robustes Klimaabkommen und dessen Umsetzung gehe.

In der vergangenen Woche hatte ein Gruppe von rund 100 Lungenärzten die geltenden Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide als unwissenschaftlich kritisiert. Ihre Stellungnahme stieß allerdings bei vielen Fachkollegen auf scharfe Kritik und Widerspruch. Auch EU-Umweltkommissar Karmenu Vella verteidigte die EU-Grenzwerte und erklärte, sie würden auf „soliden wissenschaftlichen Erkenntnissen“ der Weltgesundheitsorganisation (WHO) basieren.