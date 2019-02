UN fordern mehr Hilfe für Flüchtlinge im Nordosten Syriens

Genf (APA/Reuters) - Das UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR schlägt Alarm wegen der Lage von Zivilisten im Nordosten Syriens. Menschen auf der Flucht vor den dortigen Kämpfen litten auch unter dem harten Winter und bräuchten mehr Hilfe und Schutz, sagte ein UNHCR-Sprecher in Genf.

Die Organisation rief die von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Streitkräfte (SDF) dazu auf, eine Transitzone auf dem Weg in das Flüchtlingslager al-Hol zu bestimmen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) kamen in dem Lager in den vergangenen Wochen mindestens 29 Kinder und Neugeborene ums Leben, vor allem infolge Unterkühlung.

