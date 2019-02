Venezuela-Krise - Guaidó wirbt um Unterstützung Chinas und Russlands

Caracas/Bukarest/Wien (APA/dpa/Reuters) - Venezuelas selbsternannter Interimspräsident Juan Guaidó hat sich bei der Suche nach internationalem Rückhalt auch an Unterstützer des Staatschefs Nicolás Maduro gewandt. „China und Russland kommt ein Regierungswechsel in diesem Land ohne Zweifel ebenfalls zugute“, sagte Guaidó am Donnerstag (Ortszeit) bei der Vorstellung eines Wirtschafts- und Sozialplans in Caracas.

Auch Peking und Moskau, die zu den Unterstützern des umstrittenen Präsidenten Maduro gehören, müssten Interesse an juristischer Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit und wirtschaftlicher Stabilität in dem südamerikanischen Erdölland haben, sagte Guaidó bei seinem Auftritt an der Hochschule Universidad Central de Venezuela (UCV). Unter Maduro sei dies nicht gegeben. Er habe Moskau bereits kontaktiert, sagte Guaidó. Ein Kreml-Sprecher erklärte jedoch, es sei bisher kein Schreiben aus Caracas eingegangen. „Wenn es kommt, schauen wir es uns an.“

Guaidó hatte an der Universität den „Plan País“ (etwa: Plan für das Land) vorgestellt. Diesen Plan hat das von der Opposition dominierte Parlament mit Blick auf einen Regierungswechsel entworfen. Er sieht unter anderem vor, die Korruption zu bekämpfen, die für die Wirtschaft zentrale Erdölindustrie zu sanieren, die Hyperinflation in den Griff zu bekommen und Arbeitsplätze zu schaffen.

Zudem müssten die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, Gas und Strom garantiert sowie der öffentliche Personenverkehr wiederhergestellt werden. „Heute können die Venezolaner nicht einmal entscheiden, wann sie baden, weil der Staat nicht ein Minimum an Dienstleistungen zur Verfügung stellt“, kritisierte er mit Blick auf die Einschränkungen bei der Wasserversorgung.

Neue Versuche zur Vermittlung in seinem Machtkampf mit Maduro lehnte der Oppositionsführer ab. „Die Krise in Venezuela ist mit einem Dialog nicht zu lösen“, sagte Guaidó in einem Interview des mexikanischen Senders Milenio TV. Verhandlungen Maduros mit der Opposition waren bereits 2017 in der Dominikanischen Republik gescheitert.

Mexiko und Uruguay haben für den 7. Februar zu einer internationalen Konferenz eingeladen, um die Basis für neue Gespräche der Regierung mit der Opposition zu legen. Guaidó sagte, er werde an dem Treffen in Montevideo nicht teilnehmen. „Maduro ist ein Diktator“, sagte der 35-Jährige in einem Gespräch mit dem kolumbianischen Sender NTN24. „Wenn er von Dialog spricht, will er nur Zeit gewinnen.“

Auf dem diplomatischen Parkett hatte der Gegenpräsident zuletzt weitere Erfolge verbucht. Das EU-Parlament erkannte ihn am Donnerstag als rechtmäßigen Übergangsstaatschef des südamerikanischen Landes an. Mehrere europäische Staaten haben Maduro ein Ultimatum bis Sonntag gestellt, um freie und faire Neuwahlen auszurufen. Andernfalls wollen sie Guaidó wie bereits die USA und eine Reihe lateinamerikanischer Länder als legitimen Interimsstaatschef anerkennen. Allerdings ziehen nicht alle EU-Staaten dabei mit.

Guaidó hatte sich am 23. Jänner als Übergangspräsident vereidigen lassen und Maduro damit offen herausgefordert. Noch kann der sozialistische Staatschef auf die Unterstützung der mächtigen Militärs zählen. Allerdings versucht Guaidó seit Tagen, die Streitkräfte auf seine Seite zu ziehen. Unter anderem versprach er den Soldaten Straffreiheit, wenn sie ihn unterstützten. Für diesen Samstag hat Guaidó zu einer Großdemonstration aufgerufen.

Die USA hatten Guaidó als erstes Land direkt nach seiner Vereidigung in der vergangenen Woche als legitimen Staatschef anerkannt und den Druck auf Maduro immer weiter erhöht. Zuletzt verschafften sie Guaidó sogar Zugang zu Konten der venezolanischen Regierung in den Vereinigten Staaten.

Aus Sicht von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat die EU-Forderung nach freien und fairen Wahlen in Venezuela Vorrang. Kneissl deutete am Freitag bei einem Treffen der EU-Außenministerin in Bukarest an, dass Österreich bei einer Anerkennung von Oppositionsführer Juan Guaido als Interimspräsidenten nicht vorpreschen werde. „Österreich und viele andere Länder anerkennen Staaten, nicht Regierungen“, sagte Kneissl auf Fragen, wie Österreich reagieren werde, wenn Staatschef Nicolas Maduro bis zu diesem Sonntag keine freien und fairen Neuwahlen ausruft und am Montag einige EU-Staaten Guaido anerkennen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) habe aber seine Unterstützung für Parlamentschef Guaido ausgedrückt, sagte Kneissl. Kurz selbst hatte am Donnerstag über den Kurznachrichtendienst Twitter wissen lassen: „Unsere Geduld geht zu Ende.“

Die Außenministerin berichtete von einer sehr langen aber harmonischen Diskussion über Venezuela beim EU-Außenministerrat in Bukarest. Zur Frage einer möglichen Ausweitung der EU-Sanktionen zeigte sich Kneissl erneut zurückhaltend. Es gebe fast eine Million EU-Bürger in Venezuela, wobei Portugal, Spanien und Italien am stärksten betroffen seien, sagte sie. Außerdem sei Venezuela das Land mit den weltweit größten Ölreserven, diese seien höher als in Saudi-Arabien.

Die EU könnte nach Worten ihrer Außenbeauftragten Federica Mogherini in den nächsten Wochen weitere Einreise- und Kontensperren gegen Verantwortliche für die Repression in Venezuela beschließen. Die bereits bestehende Sanktionsliste sei erst vor Kurzem um ein Jahr verlängert worden, sagte Mogherini am Freitag zum Abschluss des Außenminister-Treffens in Bukarest. Die Außenminister hätten die Ausweitung dieser „gezielten Strafmaßnahmen“ um weitere Namen diskutiert und diese Möglichkeit nicht ausgeschlossen, sagte Mogherini. Dabei handle es sich um Einreise- und Kontensperren, die Bevölkerung Venezuelas soll von den Sanktionen nicht betroffen sein.

Kritik an den Reaktionen der internationalen Politik zu den Entwicklungen in dem lateinamerikanischen Land kam am Freitag von der „Antiimperialistischen Koordination“ (AIK) , die für den Abend in Wien auch eine Solidaritätskundgebung geplant hatte. „Der Versuch, die Maduro-Regierung zu beseitigen, kommt klar von den Rechtsaußen Teilen der Opposition“, hieß es in einer Aussendung, „mit Unterstützung der revanchistischen Administration“ von US-Präsident Donald Trump. „Ein Erfolg dieses Lagers bedeutet ein radikales Rollback der noch bestehenden Sozialprogramme und eine massive politische Gefahr für alle venezolanischen Volksbewegungen.“

Die Korruption und Misswirtschaft in der Maduro-Regierung schwäche den „Chavismus“ gegenüber der rechten und imperialistischen Offensive, erläuterte die AIK weiter. „Mit jedem neuerlichen Scheitern von Reformversuchen, um die für die Bevölkerung unerträgliche wirtschaftliche Situation zu stabilisieren, unterminiert die Regierung ihre Fähigkeit sich zu verteidigen.“ Nur das Wissen um eine noch schlimmere Zukunft, sollte die Opposition sich durchsetzen, halte heute große Teile der Unterschichten davon ab auf die Straße zu gehen. „Doch es ist abzusehen, dass das fatalistische Stillhalten des Volkes und der noch loyale Staats- und Militärapparat nicht ausreichen werden, um in absehbarer Zukunft in den Konfrontationen mit der rechten/imperialistischen Offensive standzuhalten.“