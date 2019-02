Genfer Autosalon präsentiert heuer vielen neue Marken

Zürich (APA/awp/sda) - Ob Aurus, Arcfox oder Kyburz Switzerland: Besucher des diesjährigen Genfer Autosalons dürften auf zahlreiche noch unbekannte Automarken treffen. Während große Autohersteller wie Ford, Huyandai und Jaguar Land Rover durch Abwesenheit glänzen, stellen viele kleinere Marken erstmals ihre Produkte an der internationalen Automesse aus.

Rund 30 Aussteller seien neu am Genfer Autosalon, gaben die Organisatoren am Freitag bekannt. Darunter sind der russische Autobauer NI mit seiner Luxuslimousine Aurus, der chinesische Elektrohauthersteller Arcfox, der deutsche Sport- und Luxuselektroautohersteller Automobili Pininfarina sowie mit Kyburz Switzerland sogar eine Schweizer Elektrofahrzeugmarke.

Insgesamt zählt der Salon, der am 7. März seine Tore öffnet, heuer rund 180 Aussteller in seinen sechs Hallen in der Genfer Palexpo - und damit etwa gleich viele wie im Vorjahr. Die siebente Halle ist für Zulieferer und Vertreter der internationalen Branche reserviert.

Dafür fehlen einige größere Namen wie Ford, Hyuandai und Jaguar Land Rover. Das hatte Autosalonchef André Hefti am Dienstag auf Anfrage zu entsprechenden im Voraus veröffentlichten Vermutungen des Westschweizer Magazins „Bilan“ über ein Fernbleiben von Jaguar Land Rover bekannt gegeben.