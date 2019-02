Verkeiltes Brett verursachte Brand in Kärntner Sägewerk

Wolfsberg (APA) - In einem Sägewerk in der Kärntner Bezirksstadt Wolfsberg ist am Freitag gegen 11.20 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei hatte sich ein Brett in einer Säge verkeilt, die starke Reibung entfachte den Brand. Die Sprinkleranlage löschte das Feuer, 30 Feuerwehrleute waren ebenfalls im Einsatz. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Anlagen wurde so verhindert. Personen kamen keine zu Schaden.