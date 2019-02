Den Iranern blieb nur religiöser Fanatismus als Opposition zum Schah

Wien/Teheran (APA) - Als er am 1. Februar 1979 in Teheran aus der Air-France-Maschine stieg, war die Sache eigentlich schon gelaufen. Der Schah hatte den Iran bereits zwei Wochen zuvor verlassen, die Regierung war handlungsunfähig. Die Volksmassen, die er aus dem Exil im Irak und zuletzt in Frankreich mit flammenden Reden gesteuert hatte, die auf Kassettenkopien überall im Iran verbreitet wurden, hatten die Macht längst in der Hand.

Nur zehn Tage später, am 11. Februar, schlug sich auch das Militär auf die Seite der Umstürzler, die Regierung trat ab und floh: der 76-jährige Ayatollah Ruhollah Khomeini verkündete den Sieg der islamischen Revolution.

Wie konnte es dazu kommen, dass so breite Teile eines Volkes einem religiösen Fanatiker folgten? Schah Mohammad Reza Pahlevi hatte über Jahrzehnte alle anderen Gegner seines Regimes systematisch ausgerottet. Dazu bediente er sich des Geheimdienstes SAVAK. Dieser führte die Zensur durch, hielt Regimegegner wie zwischenzeitlich auch Khomeini gefangen, zeichnete verantwortlich für Folter und Morde.

Nach der islamischen Revolution wurde der Iran für den Westen zu einem Staat, der Terror in der Welt verbreitet. Davor herrschte der SAVAK-Terror im Inneren. Für den Historiker Ervand Abrahamian war die Zerschlagung jedweder organisierter Opposition die entscheidende „Weichenstellung“ in Richtung eines religiösen Führers: „Es war klar: Eine neue Opposition konnte sich nicht als weltliche formieren, sondern nur als religiöse.“

Die Geschichte des Iran vor der Revolution ist die Geschichte eines rohstoffreichen Landes, dessen reichen Erträge aus dem Erdölgeschäft nicht bei der breiten, in Armut und für Hungerlöhne arbeitenden Bevölkerung ankamen und einer Elite ein Leben in Luxus ermöglichte. So wurde diese Elite zu einer Zielscheibe.

In den 1950er und 60er Jahren befriedigte das glanzvolle Leben des Schah und seiner Frauen Soraya und danach Farah hierzulande die Neugier der Leser der Klatschpresse. Insbesondere für die USA und Großbritannien war der Schah vor allem aber ein zuverlässiger Öllieferant, berechenbarer, stabiler Faktor in der Nahost-Region und „Modernisierer“ mit dem Westen als Vorbild. „Der Iran, das war unsere Ölquelle, unser Kunde für militärisches Gerät, und auf seine Art schützte uns der Iran vor der Sowjetunion“, formulierte es einmal ein ehemaliger Mitarbeiter der US-Botschaft in Teheran in Fernsehdoku. Die Nähe sämtlicher US-Präsidenten zum iranischen Herrscher machten schließlich auch die USA zur Zielscheibe der blutig unterdrückten Revolutionsbewegung. Und die „Verwestlichung“ hatte Khomeini bereits in seinem ersten Buch von 1942 angeprangert. Darin erteilte er auch einem säkularen Staatswesen im Iran eine klare Absage.

Seit der CIA-Operation Ajax von 1953 zur Absetzung des iranischen Ministerpräsidenten Mohammad Mossadegh, der die Ölindustrie verstaatlicht hatte und in die der Schah eingeweiht war, war offensichtlich geworden, wie sehr die iranische Führung von ausländischen Kräften beeinflusst war. Damals hatten die Mullahs noch für den Schah und gegen Mossadegh Stellung bezogen. Das änderte sich später. Als eine Landreform auch den Besitz der Mullahs antastete, verstärkte Khomeini seine agitatorischen Angriffe auf das Herrschaftssystem und den Schah persönlich. 1963 wurde er, mittlerweile zum Groß-Ayatollah avanciert, inhaftiert und danach verbannt.

Als die SAVAK-Leute in den 1970er Jahren immer grausamer, willkürlicher und straffer durchgriffen, war Khomeini mit seinen Botschaften aus dem Exil als einzige Person verblieben, die die Gegner des Schah und seiner Allianz mit den USA einte und führte. 1978 erschütterten schließlich monatelange Studentenproteste den Iran. Der Zickzackkurs des Schah einmal auf Entspannung zu setzen, dann wieder die Armee einzusetzen und so Hunderte zu töten, war letztlich zu Ende. Khomeini konnte im April 1979 die „Islamische Republik Iran“ ausrufen, in der ein von der schiitischen Geistlichkeit bestimmter oberster Führer über dem vom Volk gewählten Parlament und dem Präsidenten steht und das letzte Wort hat. Bis zu seinem Tod zehn Jahre nach der Revolution war das Khomeini selbst. Als Verfechter von strenger islamischer Moral und Disziplin verhängte Khomeini wieder den Verschleierungszwang für Frauen und verbot Alkohol, Glücksspiel, Tanz, Popmusik und Filme, in denen Frauen unverschleiert gezeigt wurden. Mit der neuen Verfassung, der im Dezember 1979 die Mehrheit der Iraner zustimmte, war der „Gottesstaat“, von dem Khomeini schon als Theologiestudent geträumt hatte, weniger als ein Jahr nach der Revolution endgültig verwirklicht - bis heute.