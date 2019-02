Khomeini - Staatsgründung mit dem Islam als einzig gültiger Wahrheit

Teheran (APA) - Zehn Jahre lang stand Ayatollah Sayyid Ruhollah Moussavi Khomeini als oberster Geistlicher Führer an der Spitze der Islamischen Republik Iran, die er im Alter von fast 80 Jahren selbst begründet hatte. Seit dem Sturz des Schah im Februar 1979 war der „Imam“ oberste Autorität und Schlichter zwischen den Fraktionen.

Er hielt die Revolution im „Gottesstaat“ auf Kurs, während Präsidenten und Regierungschefs stürzten, ins Exil gingen oder Anschlägen zum Opfer fielen. Auch wenn seine öffentlichen Auftritte in den letzten Jahren immer seltener wurden, wusst Khomeini die Massen hinter sich.

Geboren wurde er als Ruhollah Moussavi („Seele Gottes“) wahrscheinlich bam 24. September 1902 in Khomein, einer kleinen Stadt im Zentrum des Iran. Er stammte aus einer Familie schiitischer Geistlicher, die ihren Ursprung in direkter Linie auf den Propheten Mohammed zurückführt. Im Alter von sechs Monaten verlor er aber seine Eltern, weshalb er größtenteils von Verwandten erzogen wurde. Khomeini verbrachte den ersten Teil seines Lebens mit religiösen Studien in Arak und in der heiligen Stadt Qom, wo er anschließend auch Theologie unterrichtete. In seinem ersten Buch „Schlüssel zu den Geheimnissen“ von 1942 prangert er die „Verwestlichung“ an. Jene Intellektuellen, die für einen weltlichen Staat Iran eintraten, erklärte er zu „Feinden Allahs, deren Blut vergossen werden muss“. Von den anderen Mullahs hob er sich bald durch sein starkes soziales und gesellschaftliches Engagement ab.

Dies brachte ihm schon bald den Unmut von Schah Reza Pahlevi ein, dem er diktatorische Machtausübung, die systematische Zerstörung der islamischen Kultur und Abhängigkeit von ausländischen Mächten vorwarf. Der Sohn Rezas, Mohammad Reza, führte die Politik der Öffnung und Säkularisierung des Iran fort. Als er eine Landreform ausrief und dabei auch den Besitz der Mullahs antasten wollte, verstärkte Khomeini seine agitatorischen Angriffe und ging den Schah auch persönlich an. 1963 wurde der Geistliche, der mittlerweile als einer von rund einem Dutzend Groß-Ayatollahs jener Zeit etabliert hatte, nach einer Predigt verhaftet. Daraufhin kam es in Teheran zu blutigen Zusammenstößen. 9.000 Menschen kamen dabei ums Leben - eine Vorwegnahme der Ausschreitungen, die 16 Jahre später das Ende des Schah-Regimes begleiten sollten.

Während seiner Haft wurde der Geistliche von den übrigen schiitischen Würdenträgern seines Ranges zum „Al Osma“ (Großen Ayatollah) ernannt. 1964 wurde Khomeini auf freien Fuß gesetzt, jedoch gleichzeitig ins Exil geschickt. Nach einem kurzen Aufenthalt in der Türkei ließ er sich nahe dem schiitischen Heiligtum von Najaf im Irak nieder, wo der Prophet Ali, der Begründer des schiitischen Islam, wie er im Iran vorherrscht, begraben liegt. Khomeini nutzte das Exil und scharte die diversen Opponenten des Schah-Regimes um sich. 1978 dann - der Schah hatte bereits mit wachsender Gegnerschaft zu kämpfen - wurde Khomeini auf iranischen Druck auch aus dem Nachbarland ausgewiesen. Zuflucht bot ihm Frankreich, wo er und seine Gefolgschaft sich die letzten vier Monate vor der Revolution niederließen.

Während in Teilen des Iran bereits das Kriegsrecht galt, intensivierte der Ayatollah seinen Kampf aus dem Exil gegen die zweieinhalbtausendjährige Monarchie. Wie weit Khomeinis Anhänger im Stillen schon eine landesweite revolutionäre Organisation aufgebaut hatten, war schon im Oktober 1977 deutlich geworden, als Khomeini „eine Kette von Protestaktionen“ anordnete, die in Qom begann. Khomeinis Waffe war sein Wort, auf unzähligen Kassetten vervielfältigt und in den Iran geschmuggelt. Der bis dahin der Weltöffentlichkeit kaum bekannte alte Mann in Neauphle-le-Chateau bei Paris wurde zum Symbol der Auflehnung gegen den Schah. Immer lauter wurde der Ruf nach seiner Rückkehr. Dafür hatte die Exilanten-Bewegung bereits Pläne geschmiedet, in denen der Schah nicht mehr vorkam: Der Iran sollte zu einer islamischen Republik umgeformt werden, in der Gottes Gesetz zur Anwendung kommt.

Es folgten die letzten Versuche des Schah, sich zu behaupten. Am 16. Jänner 1979 flog er schließlich aus einem Land, das er ohnehin nicht mehr beherrschte. Die noch von Mohammed Reza eingesetzte Regierung unter Shapour Bakhtiar spielte vergeblich auf Zeitgewinn, denn Khomeini kommandierte bereits die Massen. Am 1. Februar 1979 hielt Khomeini in Teheran einen triumphalen Einzug, am 11. Februar verkündete er die islamische Revolution. Die Umgestaltung der iranischen Gesellschaft, deren offenkundigster Aspekt das Zurückdrängen des Einflusses der westlichen Kultur werden sollte, konnte beginnen.

Nach einer Volksabstimmung wurde im April die „Islamische Republik Iran“ proklamiert, im Dezember 1979 die neue Verfassung gebilligt. Darin genoss Khomeini eine Sonderrolle als Führer der Nation mit hoher Autorität und umfassenden Vollmachten. Die Verfassung der Islamischen Republik verlieh ihm den Titel „Fagih“, jener Führungspersönlichkeit, die die rechte Lehre verkündet. Als Verfechter von strenger islamischer Moral und Disziplin verhängte Khomeini wieder den Verschleierungszwang für Frauen und verbot Alkohol, Glücksspiel, Tanz, Popmusik und Filme, in denen Frauen unverschleiert gezeigt wurden.

In den kommenden Richtungskämpfen im Inneren stellte sich Khomeini meist auf die Seite der Radikalen, wobei er aber auf eine gewissen Balance der verschiedenen Fraktionen achtete, so dass keine davon die Oberhand gewann. Blutige Aufstände der ethnischen Minderheiten - Kurden, Turkmenen und Belutschen - sind zum Teil mit außerordentlicher Brutalität unterdrückt worden. Andererseits verhinderte er ein Massaker an der Minderheit der Baha‘i und schritt ein, um den Druck auf iranische Juden und Christen zu mildern. Zu Kritiken an der Wirtschaftslage hat Khomeini die Antwort parat: „Jene, die sich mit der Wirtschaft in dieser Welt abgeben, laufen Gefahr, ihr Seelenheil in der nächsten zu verlieren.“ Der Islam sei die einzig gültige Wahrheit, die „zwangsläufig triumphieren“ werde.

Bevorzugte Opfer seiner verbalen Attacken waren das westliche Ausland und besonders die USA. Die Beziehungen zu den USA, von den iranischen Revolutionären als „großer Satan“ bezeichnet, hatten ihren Tiefpunkt erreicht, nachdem radikale Studenten 1979 das Personal der amerikanischen Botschaft in Teheran als Geiseln genommen hatte. Der „Imam“ beauftragte das soeben gewählte islamische Parlament mit der weiteren Regelung dieser Angelegenheit. In dem Konflikt, der sich an diesem Problem in den Reihen des Teheraner Regimes entzündete, stellte sich Khomeini schließlich auf die Seite des fundamentalistischen Klerus und gegen Staatspräsident Abolhassan Bani-Sadr. Der 18 Monate nach seiner Wahl abgesetzte Präsident floh ins französische Exil. Ein Ergebnis der anti-amerikanischen Kampagne Khomeinis waren auch Selbstmordangriffe auf US-Einrichtungen im Libanon 1982 und 1983. Auch Geiselnahmen durch radikale Schiiten der Hisbollah in Beirut machten Schlagzeilen. Ab 1984 brandmarkte die US-Regierung den Iran als „Sponsor des internationalen Terrorismus“

Khomeinis Verhältnis zur Sowjetunion blieb zwiespältig. Als Muslim lehnte er den Atheismus der Kommunisten klar ab und verurteilte auch die sowjetische Intervention in Afghanistan. Doch wurde die UdSSR im iranisch-irakischen Golfkrieg zu einem wichtigen Waffenlieferanten des klerikalen Staates.

Gegenüber dem Nachbarn Irak, mit dem er bald nach seiner Machtübernahme von September 1980 bis August 1988 Krieg führte, verhielt sich Khomeini kompromisslos. Zahlreiche Friedensmissionen von muslimischen Staatsoberhäuptern, der UNO oder der Blockfreien-Bewegung wies zurück. „Wenn nötig, werden wir diesen Krieg noch tausend Jahre fortsetzen“, erklärte er wiederholt. Neben der irakischen Aggression dürfte dabei auch seine frühere Ausweisung durch den irakischen Präsident Saddam Hussein eine Rolle gespielt haben. Hinter Porträts des Führers zogen Millionen Iraner in den Kampf und starben auf dem Schlachtfeld, Khomeinis Aufruf und der Verheißung des Märtyrertums folgend.

Khomeinis Charisma wuchs über den Iran hinaus. Er wurde zum geistigen Kopf eines alle Lebensbereiche umfassenden schiitischen Fundamentalismus, der vor allem im übrigen Nahen Osten Anhänger fand. Von vielen verehrt, aber auch von vielen gefürchtet, lebte Khomeini einfach und vom politischen Tagesgeschäft entrückt in der Heiligen Stadt Qom und zuletzt im Teheraner Vorort Jamaran. Immer seltener wurden seine öffentlichen Auftritte, Botschaften verlas meist sein Sohn Ahmed, ebenfalls ein Mullah, dem beträchtlicher Einfluss auf den Ayatollah nachgesagt wurde. Mit seiner Frau Khadijeh Saqafi hatte er drei Töchter und zwei Söhne.

Als Khomeini 1989 starb, war völlig offen, wer ihn beerbt. Nach einer drastischen Radikalisierung der Politik wurde sein designierter Nachfolger Hossein Ali Montazeri, dem Khomeini sein „politisches Testament“ anvertraut hatte, noch vor seinem Tod zum Rücktritt gezwungen gewesen. Überraschend wählte der dafür zuständige Expertenrat Sayyid Ali Hosseini Khamenei zum Führer und damit zur obersten geistlichen und politische Instanz sowie Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Dazu musste aus der Verfassung gestrichen werden, dass der Führer zusätzlich auch oberster Rechtsgelehrter sei, und Khamenei musste in der klerikalen Rangorden erst zum Ayatollah hochgestuft werden. Er ist noch heute Staatsoberhaupt, und das schon drei Mal so lang wie der Gründer der „Islamischen Republik Iran“.