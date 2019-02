Sea-Watch - NGO protestiert: „Schiff aus politischem Kalkül gestoppt“

Rom (APA) - Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch protestiert gegen den Beschluss der italienischen Hafenbehörden, das Rettungsschiff „Sea-Watch 3“ nach der Landung von 47 Passagieren am Donnerstag in Catania nicht abfahren zu lassen. Die Hafenbehörde handle unter „politischem Druck“, kritisierte „Sea Watch“ per Twitter.

Das Schiff werde „aus politischem Kalkül blockiert“. „Es gab starken Druck auf die Küstenwache, einen Grund zu finden“, hieß es in der Stellungnahme. Die NGO bestritt, dass das Schiff sich nicht an Vorschriften in Sachen Sicherheit und Umweltschutz gehalten habe.

Die „Sea Watch-3“ sei als „Vergnügungsjacht“ registriert und könne sich nicht dauerhaft als Rettungsschiff betätigen, behauptete der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli, der für Italiens Häfen zuständig ist. Toninelli forderte Erklärungen von den Niederlanden, unter deren Flagge die „Sea Watch 3“ unterwegs sei. „Die Niederlande haben nichts bezüglich des Schiffes einer deutschen NGO zu sagen, das mit niederländischer Flagge im Mittelmeer herumfährt und außerhalb der Regeln handelt?“, fragte Toninelli.

Die 47 Migranten, die am Donnerstag in Catania gelandet sind, seien wohlauf, berichteten italienische Medien. Die meisten befinden sich in einem Flüchtlingslager im sizilianischen Messina, wo sie identifiziert wurden. Noch unklar ist, wann sie Italien verlassen werden, um auf andere EU-Länder umverteilt zu werden. Italien werde keinen einzigen Migranten aufnehmen, so der italienische Innenminister Matteo Salvini.