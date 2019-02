Budget - NEOS: Ausgabenproblem ungelöst, Jubelmeldungen fehl am Platz

Wien (APA) - Die NEOS kritisieren, dass die Regierung „trotz Hochkonjunktur, Rekordeinnahmen und Niedrigstzinsen“ im Vorjahr kein Nulldefizit zustande gebracht hat. „2018 sprudelten die Einnahmen der Republik und trotzdem schließt der Finanzminister das Jahr mit einem Defizit ab. Jubelmeldungen sind also fehl am Platz“, kritisierte Budgetsprecherin Karin Doppelbauer am Freitag via Aussendung.

„Wenn die Bundesregierung nicht einmal in einer Hochphase ein ausgeglichenes Budget schafft, sollte uns das große Sorgen machen“, meint Doppelbauer. Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) habe 1,5 Mrd. Euro mehr an Steuern eingehoben und wieder mehr Geld ausgegeben. Das Ausgabenproblem der Regierung sei also nach wie vor ungelöst.