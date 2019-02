Seibert: Russische Vorwürfe gegen deutsche Medien sind „abwegig“

Berlin (APA/AFP) - Die deutsche Bundesregierung hat von russischer Seite erhobene Anschuldigungen gegen deutsche Medien zurückgewiesen. Regierungssprecher Steffen Seibert reagierte am Freitag auf Vorwürfe der russischen Außenamtssprecherin Maria Sacharowa, die von einer staatlichen Kampagne gegen russische Auslandsmedien in Deutschland gesprochen hatte.

„Wer solche abwegigen Behauptungen in die Welt setzt, der hat wenig Ahnung von Deutschland und wenig Ahnung von der Pressefreiheit“, sagte Seibert in Berlin. „Oder er will bewusst Deutschland in ein schiefes Licht rücken“, fügte der deutsche Regierungssprecher hinzu. „So oder so, ich weise diese Behauptungen entschieden zurück.“ Pressefreiheit sei „ein hohes Gut in unserem Land, ein hohes Gut unserer Demokratie. Das Grundgesetz schützt sie, die Bundesregierung achtet sie.“

Sacharowa hatte am Donnerstag in einer Pressekonferenz unter anderem das Portal t-online kritisiert. Es hatte wie einige andere Medien auch in jüngerer Vergangenheit kritisch über russische Medien in Deutschland berichtet.

Sein Chefredakteur Florian Harms wies die Vorwürfe zurück. „Selbstverständlich sind wir weder staatlich gesteuert noch ‚verfolgen‘ wir russische Medien“, erklärte er. „Wir berichten unabhängig und gründlich, aber kritisch über den Einfluss russischer Medien und des russischen Staates in Deutschland.“

Zuvor hatte sich auch der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) geäußert. „Es gibt in Deutschland keine Kampagne gegen russische Auslandsmedien, nur einhellige Kritik von verschiedenen Seiten an deren Arbeitsweise“, hatte der DJV-Vorsitzende Frank Überall erklärt.