Briten hoffen wegen EU-Konjunkturflaute auf Entgegenkommen bei Brexit

London (APA/Reuters) - Der britische Handelsminister Liam Fox hofft bei Nachverhandlungen des Brexit-Vertrags auf ein Entgegenkommen konjunkturschwacher EU-Staaten. Italien befinde sich in einer Rezession, in Deutschland und Frankreich sei das Wachstum geringer ausgefallen, sagte Fox am Freitag.

„Das ist keine gute Zeit, um die europäische Wirtschaft weiterer unnötiger Instabilität auszusetzen. Deswegen hoffe ich, dass die Europäische Union anerkennt, dass es der beste Weg für uns alle ist, sobald wie möglich ein Abkommen zu erzielen.“ Die britische Regierung setze darauf, bald mit der EU über Alternativen zu der Irland-Notfallklausel im Brexit-Vertrag zu sprechen, sagte ein Sprecher von Premierministerin Theresa May.

Die Wirtschaft der Eurozone war zum Jahresende 2018 nur noch schwach gewachsen. Die Wirtschaftsleistung legte um 0,2 Prozent zu - das Wachstum hat sich auf dem niedrigsten Niveau seit vier Jahren eingependelt. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose für Deutschland gesenkt, Bundesbank-Präsident Jens Weidmann sagte Deutschland sogar eine längere Schwächephase voraus. Als ein wichtiges Risiko nannte er den Brexit.

Doch auch Großbritanniens Wirtschaft spürt schon die Folgen des anstehenden EU-Austritts. Die Industrie stockt ihre Lager auf, die Banken stellen sich auf einen Stellenabbau ein. Auch in der Autobranche sind Bremsspuren zu erkennen. Die Fahrzeugproduktion ging im vergangenen Jahr nach Angaben des Branchenverbands um mehr als neun Prozent zurück und markierte damit das stärkste Minus seit der Rezession während der Bankenkrise 2008/2009. Die Daten zur Wirtschaftsleistung werden Mitte Februar vorgelegt.