Europas Leitbörsen rutschen zu Mittag ins Minus

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag im Verlauf ihre frühmorgendlichen Kursgewinne wieder großteils abgegeben. Bei den Leitindizes in Europa dominieren am frühen Nachmittag die negativen Vorzeichen.

Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 fiel 13,01 Einheiten oder 0,41 Prozent auf 3.146,42 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 13.45 Uhr mit 11.147,80 Punkten und minus 25,30 Einheiten oder 0,23 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London konnte sich knapp in positivem Terrain halten und gewann um 8,92 Zähler oder 0,13 Prozent. Er steht nun bei 6.977,77 Stellen.

Bei den Konjunkturdaten in Europa wurden heute die aktuellen Verbraucherpreise für die Eurozone veröffentlicht. Die jährliche Inflation ist im Jänner des Jahres auf 1,4 Prozent gesunken, teilte die Eurostat im Rahmen einer Schnellschätzung mit. Es ist der vierte Rückgang in Folge. Am Nachmittag in den USA stehen zudem aktuelle Beschäftigungszahlen für Jänner auf der Datenagenda. Auch der ISM-Index des verarbeitenden Gewerbes wird veröffentlicht.

In Europa wurden die Banken an den Börsen durchgebeutelt. Die Bankenwerte in Spanien verloren am stärksten: Caixabank rutschten um mehr als 7 Prozent ab, Sabadell verloren 8,83 Prozent und Bankia mehr als 3 Prozent. In Italien gaben Banco BPM um fast 4 Prozent nach.

Die Deutsche Bank hat 2018 nach drei Verlustjahren in Folge wieder Gewinn gemacht. Wie das größte deutsche Geldhaus am Freitag in Frankfurt mitteilte, lag das Ergebnis unter dem Strich bei 341 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr hatte das Institut einen Nettoverlust von 735 Millionen Euro hinnehmen müssen. An der Börse gab es dennoch ein Minus: die Aktie verlor 3,40 Prozent.

Aktien des Rohstoffriesen Glencore gaben in London um 0,69 Prozent nach. Der in der Schweiz beheimatete Konzern hatte zuletzt enttäuschende Produktionszahlen vorgelegt.

Im weit gefassten Euro-Stoxx-Index stiegen Aktien des Außenwerbungsspezialisten JCDecaux um knapp 7 Prozent und lagen damit ganz oben an der Kurstafel. Im Gesamtjahr stand ein Umsatzplus von 3,6 Prozent zu Buche. Der Konzern konnte vor allem im asiatischen Raum stark wachsen.

Beim schwedischen Haushaltsgeräte-Hersteller Electrolux honorierten die Anleger ein unerwartet starkes Zahlenwerk zum vierten Quartal sowie die geplante Abspaltung des Segments Commercial Products. Die Aktie lag nach Mittag mehr als 10 Prozent im Plus.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA318 2019-02-01/13:55