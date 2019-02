Neuer Privatkonkurs - Burgenlands Schuldenberatung wurde „gestürmt“

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA202 vom 01.02.2019 muss der letzte Satz im zweiten Absatz wie folgt ergänzt werden: ... allein an Anträgen mithilfe der Schuldenberatung. --------------------------------------------------------------------- ~ Eisenstadt (APA) - Der seit einem Jahr neu geregelte Privatkonkurs hat die Schuldenberatung im Burgenland vor „eine Riesenaufgabe“ gestellt, berichtete Landesrätin Verena Dunst (SPÖ) am Freitag in Eisenstadt. „Wir sind wirklich gestürmt worden.“ Im Burgenland habe es laut Angaben der Gläubigerschutzverbände mit plus 150 Prozent den verhältnismäßig größten Anstieg bei Konkursanträgen gegeben.

Die Zahl der Schuldner und Schuldnerinnen steige weiter rasant, so Dunst. Viele hätten bis zum Inkrafttreten der neuen Regelung zugewartet, weil sie jetzt eine bessere Stellung hätten, weil sie mehr Schulden erlassen bekämen und weil sie leichter in einen Privatkonkurs gehen könnten. Wurden 2016 im Burgenland 83 Konkursanträge gestellt, waren es 2017 bereits 92 und im Vorjahr 148, allein an Anträgen mithilfe der Schuldenberatung.

Vor der Reform habe man zumindest versuchen müssen, mit den Gläubigern eine Lösung zu finden. „Das wurde immer schwerer, weil die Gläubiger immer weniger bereit waren, diesen außergerichtlichen Lösungen zuzustimmen“, erläuterte Gabriela Perusich, Leiterin der Schuldenberatung Burgenland. Das sei durch die Reform gefallen.

Die Dauer des Abschöpfungsverfahrens wurde von sieben auf fünf Jahre reduziert. Für die Betroffenen sei es eine große Hürde gewesen, innerhalb der sieben Jahre zumindest zehn Prozent der Schulden zurückzuzahlen, so Perusich. Zu ihnen zählten auch ehemalige Selbstständige, die Schulden bis zu einer Million Euro angehäuft hatten.

Während diese Mindestquote beim neuen Privatkonkurs fiel, wurden andere Dinge eingezogen: Gläubiger könnten etwa die Einleitung des Abschöpfungsverfahrens ablehnen, wenn ein Schuldner arbeitslos ist und nicht nachweisen kann, dass er sich um Arbeit bemüht. Die Schuldner seien jetzt verpflichtet, zumindest einmal, meistens aber zweimal im Jahr die Einkommenssituation nachzuweisen. Auch hier bestehe bei Arbeitslosigkeit die Verpflichtung, sich aktiv um Arbeit zu bemühen und dies auch nachzuweisen.

Ein Zahlungsplan werde nun mit fünf Jahren Dauer angeboten, die Laufzeit könne aber auch weiter bis zu sieben Jahre dauern, berichtete Perusich. Dem Zahlungsplan werde nach wie vor oft zugestimmt, wobei Gläubiger die siebenjährige Variante besser akzeptieren würden.

Im Burgenland werde auch großer Wert auf Prävention gelegt. An zweiter Stelle der häufigsten Verschuldensursachen stehe falsches Konsumverhalten, erläuterte Präventionsexpertin Barbara Horvath-Piroska. Bei Besuchen in Schulen stelle man fest, dass daheim über Geld offenbar nicht gesprochen werde. Jugendliche hätten großteils keine Ahnung über das Finanzgebaren zu Hause. Im Elternhaus gebe es vielfach keine Grundbildung im finanziellen Bereich, es komme immer stärker zu einem falschen Konsumverhalten.

Die Durchschnittsverschuldung im Burgenland liege bei 129.300 Euro, die Tendenz sei weiter steigend, berichtete Michaela Puhr, Leiterin der Außenstelle Oberwart. Das Durchschnittsalter der Klienten liege bei 44 Jahren, 56,81 Prozent seien männlich, 43,19 weiblich.

Seit dem Start im Jahr 1998 wurden bis zum 31. Jänner 2019 insgesamt 11.598 Schuldner und Schuldnerinnen beraten.“112 Personen warten derzeit auf einen Termin bei der Schuldenberatung aufgrund des enormen Ansturms“, fügte Puhr hinzu.