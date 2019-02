INF-Vertrag - US-Friedensaktivist Ellsberg: Rückzug ist dumm

Washington/Moskau (APA/dpa) - Der Friedensaktivist und US-Whistleblower Daniel Ellsberg sorgt sich wegen des bevorstehenden Rückzugs der USA aus dem INF-Vertrag um die Sicherheit der Welt. „Wir bewegen uns wieder hin zu einem neuen Kalten Krieg“, sagte der 87-Jährige am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Stockholm, wo er sich mit der jungen Klimaaktivistin Greta Thunberg traf.

„Wieder birgt falscher Alarm auf beiden Seiten das Risiko, als Angriff interpretiert zu werden und zu einem Präventivschlag zu führen. Wenn das geschieht, wird die Welt durch den Rauch brennender Städte in der Stratosphäre für ein Jahrzehnt in den Bedingungen einer Eiszeit, in einem nuklearen Winter, enden“, warnte Ellsberg.

Die USA wollten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bereits am Freitag ihren Ausstieg aus dem INF-Vertrag zum Verzicht auf landgestützte atomare Mittelstreckenwaffen ankündigen. Diesen Rückzug könne man als dumm und rücksichtlos bezeichnen, sagte Ellsberg. „Es wird sehr klar, dass es da an Wissen fehlt. Und das nicht nur in den Vereinigten Staaten. Die NATO-Verbündeten haben dagegen nicht in der Stärke protestiert, wie sie das hätten können.“

Er kritisierte auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Dieser behaupte, er habe eine Rakete mit einer Reichweite, die nur ein paar Meilen unterhalb des Limits des INF-Vertrags sei.

Ellsberg hatte Anfang der 70er Jahre die sogenannten Pentagon-Papiere enthüllt und so die geheimen Vietnamkriegspläne der US-Regierung publik gemacht. Dafür wurde der 87-Jährige in dieser Woche in Stockholm mit dem Olof-Palme-Preis ausgezeichnet. Der Preis wurde 1987 in Gedenken an den schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme geschaffen, der ein Jahr zuvor in Stockholm ermordet worden war.