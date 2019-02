Viehdiebe im Südsudan töteten mindestens 20 Menschen

Juba (APA/dpa) - Im Südsudan haben bewaffnete Viehdiebe mindestens 20 Menschen getötet, darunter vier Polizisten. Die Angreifer hätten in der Nähe des Ortes Yirol im zentralen Bundesstaat Eastern Lakes zunächst ein Polizeirevier attackiert und sich dann an der Zivilbevölkerung vergriffen, berichtete der regionale Informationsminister Taban Abel Aguek am Freitag.

Unter den Opfern seien auch Frauen und Kinder. Die Angriffe trugen sich demnach am Mittwoch- und Donnerstagabend zu. In dem ostafrikanischen Krisenstaat kommt es immer wieder zu blutigen Kämpfen um Weideland oder Vieh, oftmals auch zwischen Angehörigen verfeindeter Volksgruppen.