Australien erlebte im Jänner heißesten Monat seit Aufzeichnungsbeginn

Sydney (APA/AFP) - Australien hat zu Jahresbeginn seinen heißesten Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt. Die Durchschnittstemperatur auf dem fünften Kontinent habe 30 Grad überstiegen, teilte die australische Meteorologiebehörde am Freitag mit. Die höchste Temperatur wurde im Bundesstaat South Australia gemessen: Dort kletterte das Thermometer am 24. Jänner auf 49,5 Grad.

„Wir haben erlebt, dass fast den gesamten Monat in weiten Teile des Landes die Bedingungen einer Hitzewelle herrschten“, berichtete Andrew Watkins von der Wetterbehörde. Die Hitze habe sowohl hinsichtlich ihrer Dauer als auch bei den Tageshöchstwerten die bisherigen Rekorde gebrochen. Laut Watkins trug dazu auch die globale Erderwärmung bei, die in Australien in den vergangenen 100 Jahren bereits zu einem Anstieg der Durchschnittstemperatur um einen Grad geführt habe.

Die extreme Hitze der vergangenen Wochen verursachte in Australien Dürren und Buschbrände. Außerdem verendeten nach Angaben der Behörden mehr als eine Million Fische im Murray-Darling-Becken, Australiens größtem Flusssystem.