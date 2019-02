Winterwetter - Grenzübergang Arnoldstein für Schwerfahrzeuge gesperrt

Arnoldstein/Klagenfurt (APA) - Wegen des Schneefalls ist der Grenzübergang Arnoldstein in Kärnten an der Südautobahn (A2) am Freitag in Fahrtrichtung Italien für Schwerfahrzeuge über 7,5 Tonnen gesperrt worden. Laut Polizei haben die italienischen Behörden die Weiterfahrt wegen der Schneeräumung untersagt. Die Dauer der Sperre war zunächst nicht absehbar.

Wie die Asfinag berichtete, wurde ein Parkplatz mit 500 bis 600 Stellplätzen belegt. Falls die Sperre länger dauern sollte, war geplant, auch den Pannenstreifen entlang der Südautobahn für die wartenden Schwerfahrzeuge zu nutzen, sagte ein Sprecher des Autobahnbetreibers.

Im übrigen Gebiet von Kärnten kamen unterdessen neue Strecken mit allgemeiner Schneekettenpflicht hinzu. Betroffen waren unter anderem die Mallnitzer Straße (B105) zwischen Mallnitz und Obervellach, die Katschberg Straße (B99) zwischen Rennweg und der Passhöhe, sowie die Weißensee Straße (B87) zwischen Weißbriach und Greifenburg.

