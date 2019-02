Mazedonien unterzeichnet am 6. Februar das NATO-Beitrittsprotokoll

Skopje/Brüssel (APA) - Mazedonien wird am 6. Februar das Protokoll über den Beitritt zur NATO unterzeichnen, meldete der Sender Free Europe am Freitag unter Berufung auf NATO-Quellen. Im Namen von Skopje wird das Beitrittsprotokoll vom Außenminister Nikola Dimitrov unterzeichnet werden, die Allianzmitglieder werden durch ihre Botschafter bei der NATO vertreten sein, hieß es ferner.

Nach der Unterzeichnung muss das Beitrittsprotokoll von allen Mitgliedstaaten ratifiziert werden, was zwischen zwölf und 14 Monate in Anspruch nehmen dürfte. In der Zwischenzeit ist das Balkanland allerdings berechtigt, den Allianztreffen beizuwohnen. Griechenland dürfte das Protokoll schon am 8. Februar ratifizieren, berichteten mazedonische Medien am Donnerstag.

Der Beitritt Mazedoniens zur NATO-Allianz wurde durch die Lösung des langjährigen Namensstreites zwischen Skopje und Athen im Juni 2018 ermöglicht. Die „Frühere Jugoslawische Republik Mazedonien“ (FYROM) wird demnach künftig den Namen Republik Nordmazedonien tragen.

