Alice „Hinter Glas“: Jugendbuch von Julya Rabinowich

Wien (APA) - „Mein Name ist Alice. Den Namen hat meine Mutter ausgesucht, wegen der Alice hinter den Spiegeln. Bekannter ist sie eigentlich aus ‚Alice im Wunderland‘. Meine Mutter konnte nicht wissen, wie richtig sie damit lag.“ So beginnt „Hinter Glas“, das neue Jugendbuch von Julya Rabinowich. Hinter die Oberfläche dieser Geschichte von Liebessehnsucht und Gewalterfahrung zu kommen ist gar nicht so einfach.

Die Gymnasiastin Alice ist unglücklich. Zu Hause wird viel gestritten. Ihre Eltern stehen unter der Tyrannei des reichen, herrischen Großvaters, der sie nur allzu offensichtlich ihre Abhängigkeit spüren lässt. In der Schule wird das immer wieder kränkliche, zurückhaltende Mädchen als „Queen Bazilla“ gemobbt. Da taucht der Märchenprinz auf. In Gestalt des neuen, feschen Mitschülers Niko.

„Hinter Glas“ ist als Rückblick geschrieben, als Zusammensetzen eines zerbrochenen Spiegels. Stück für Stück. Scherbe für Scherbe. Natürlich muss man beim Zusammensetzen der Einzelteile vorsichtig sein, um sich nicht zu schneiden. Wer will, kann Parallelen zu „Alice hinter den Spiegeln“ entdecken, die Eltern als schwarzes Königspaar entschlüsseln, Niko als weißen Ritter. Und dass der am Ende Rettung bringende Lehrer ausgerechnet Gerber heißt, ist wohl ein ironischer Verweis auf Friedrich Torbergs „Schüler Gerber“.

Rabinowich, die für ihr Jugendbuchdebüt „Dazwischen: Ich“ mit dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis ausgezeichnet wurde, gliedert ihre Geschichte in 24 Spiegelscherben. Es beginnt sehr konventionell mit einer klassischen Liebesgeschichte zwischen Schülern, mit Rebellion, Ausbruch und Aufbruch. Alice verliebt sich über beide Ohren in Niko, reißt von zu Hause aus, zieht in die WG eines flüchtigen, windigen Bekannten, taucht ab und in ihrer Schule nicht mehr auf. Dass Eltern und Lehrer nahezu kampflos aufgeben, überrascht - wie überhaupt Rabinowich die Erwachsenenwelt nicht besonders gut abschneiden lässt.

Irgendwann kippt die Scheinidylle von Emanzipation und Selbstbestimmung. Kleinkriminalität, Alkohol und irgendwann auch Gewalt. Als Niko zuschlägt, wackelt ein Zahn und geht eine große Hoffnung zu Bruch. Um ihre Heldin von ganz unten wieder nach oben zu führen, setzt Rabinowich auf märchenhafte Element. Jene Stimme, die sich gelegentlich kommentierend in die Ich-Erzählung einschaltete und die man sich als Über-Ich oder Gewissen vorzustellen versucht hat, materialisiert sich plötzlich. Und alles wird gut. Fast alles.

(S E R V I C E - Julya Rabinowich: „Hinter Glas“, Hanser Verlag, empfohlen ab 14 Jahren, 192 Seiten, 16,50 Euro)