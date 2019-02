Ski alpin: Weltcup-RTL Damen Maribor 3 - 2. Lauf

Maribor (APA) - Die Besten im zweiten Durchgang:

~ 1. Petra Vlhova (SVK) 1:16,55 2. Wendy Holdener (SUI) 1:16,71 +0,16 3. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:16,76 +0,21 4. Mikaela Shiffrin (USA) 1:17,03 +0,48 . Thea Louise Stjernesund (NOR) 1:17,03 +0,48 6. Ilka Stuhec (SLO) 1:17,16 +0,61 . Katharina Liensberger (AUT) 1:17,16 +0,61 8. Frida Hansdotter (SWE) 1:17,23 +0,68 . Kristin Lysdahl (NOR) 1:17,23 +0,68 10. Marlene Schmotz (GER) 1:17,24 +0,69 11. Katharina Truppe (AUT) 1:17,27 +0,72 12. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:17,29 +0,74 13. Eva-Maria Brem (AUT) 1:17,30 +0,75 14. Coralie Frasse Sombet (FRA) 1:17,32 +0,77 15. Julia Scheib (AUT) 1:17,42 +0,87

Weiter: 18. Bernadette Schild (AUT) 1:17,50 +0,95 23. Ricarda Haaser (AUT) 1:17,90 +1,35 ~ Ausgeschieden im 2. Durchgang: Riikka Honkanen (FIN), Alice Robinson (NZL), Andrea Ellenberger (SUI)