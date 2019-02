INF-Vertrag - Merkel: Russland hat Vertrag verletzt

Washington/Moskau (APA/AFP/dpa) - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Russland die Verletzung des INF-Abrüstungsabkommens vorgeworfen. „Für uns ist klar, dass Russland diesen Vertrag verletzt hat“, sagte Merkel am Freitag nach einem Treffen mit dem armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan in Berlin.

Angesichts der drohenden Kündigung des Abkommens durch die USA sagte Merkel, dass „wir alles daran setzten werden, die sechsmonatige Frist, sollte es heute zu einer Kündigung kommen, zu nutzen, um weiter Gespräche zu führen“. Russland habe den Vertrag verletzt, deswegen müsse man mit Moskau weiter reden. Das „Gesprächsfenster“ müsse offengehalten werden.

„Wir werden jedenfalls von deutscher Seite, sowohl der deutsche Außenminister als auch ich, alles unternehmen, um in diesen sechs Monaten doch noch wieder Gespräche zu ermöglichen“, sagte Merkel. „Ansonsten wird die NATO sehr sorgsam analysieren, was das bedeutet und dann ihre Schlüsse daraus ziehen.“ Zunächst aber müsse das „Gesprächsfenster“ mit Moskau „offengehalten“ werden.

Der INF-Vertrag verbietet landgestützte Raketen und Marschflugkörper mit einer Reichweite zwischen 500 und 5.500 Kilometern, die Atomsprengköpfe tragen können. Die USA und die NATO werfen Russland vor, mit seinem Marschflugkörper 9M729 gegen das Abkommen zu verstoßen. Moskau bestreitet dies.

US-Außenminister Mike Pompeo wird sich dem Vernehmen nach am Nachmittag in Washington zum INF-Vertrag äußern. Nach AFP-Informationen will die US-Regierung dann den Ausstieg aus dem Vertrag ankündigen.

Das mögliche Aus für den INF-Vertrag zum Verzicht auf landgestützte atomare Mittelstreckenwaffen ist nach Ansicht des Europa-Politikers Manfred Weber ein „Weckruf für Europa“. „Wir müssen unsere eigenen Sicherheitsinteressen besser und stärker in die eigene Hand nehmen“, sagte der EVP-Fraktionsvorsitzende im Europaparlament der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Riga. Sollte das Abkommen von den USA gekündigt werden, sei eine „diplomatische Initiative der Europäer“ gefragt, um im „direkten Dialog“ mit Moskau zumindest eine regionale Lösung für die an Russland grenzenden EU-Länder zu finden.

Zur vorgesehenen Sechsmonatsfrist nach einer Kündigung sagte Weber: „In diesen Monaten sollte Europa versuchen, den INF-Vertrag zumindest inhaltlich für unseren Kontinent zu retten.“ Der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) fügte am Rande einer Sitzung der lettischen Regierungspartei Jauna Vienotiba hinzu: „Wir müssen mit einer Stimme gegenüber Russland überlegen, wie wir zukünftig mit Mittelstreckenwaffen in einer vertragsfreien Situation umgehen, vor allem für die hauptbetroffenen EU-Staaten.“