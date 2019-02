Merkel trifft Visegrad-Regierungschefs

Berlin/Bratislava (APA/dpa) - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel reist am kommenden Donnerstag nach Bratislava, um sich mit den Regierungschefs Polens, Tschechiens, Ungarns und der Slowakei zu treffen. Offizieller Anlass ist der 30. Jahrestag der politischen Wende in Ostmitteleuropa.

Die Veränderungen in diesen Ländern der sogenannten Visegrád-Gruppe hätten wesentlich dazu beigetragen, dass die Wiedervereinigung Deutschlands friedlich stattfinden konnte, hieß es am Freitag in einer Mitteilung der deutschen Regierung. Den Vorsitz der Gruppe hat derzeit die Slowakei.

Die Beziehungen Deutschland zu diesen Staaten, insbesondere zu Ungarn und Polen, sind angespannt. Sie kritisieren unter anderem die Flüchtlingspolitik Merkels und weigern sich, den Verteilschlüssel der EU für Flüchtlinge zu akzeptieren.

Das Treffen in Bratislava dürfte auch insofern interessant werden, als wenige Tage später in Warschau eine von den USA und Polen organisierte umstrittene Nahost-Konferenz stattfindet. Die Veranstaltung, zu der auch US-Vizepräsident Mike Pence erwartet wird, wird von Gegnern als Anti-Iran-Treffen kritisiert. Es wird erwartet, dass mehrere westeuropäische Außenminister der Veranstaltung fernbleiben.

Europa und die USA sind gespalten in der Frage, wie man mit dem Iran umgehen soll. Während die Europäer auf ein Abkommen setzen, das die iranische Atombombe verhindern und gleichzeitig die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Iran stärken soll, setzen die Vereinigten Staaten auf Sanktionen.

In Bratislava wird die Kanzlerin zunächst den slowakischen Ministerpräsidenten, Peter Pellegrini, zu einem bilateralen Gespräch treffen. Danach wird sie bei einem Mittagessen mit den Regierungschefs der Visegrád-Gruppe zusammenkommen. Dabei soll es um die Beziehung Deutschlands zu diesen Ländern einschließlich der Wirtschaftsbeziehungen sowie um außen- und europapolitische Themen gehen. Am Nachmittag will Merkel den slowakischen Präsidenten Andrej Kiska treffen.