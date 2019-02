voestalpine - Erste Group senkt Votum von „accumulate“ auf „hold“

Linz (APA) - Die Wertpapierexperten der Erste Group haben die Aktien der voestalpine hinuntergestuft und ihr Kursziel gesenkt. Das neue Votum lautet nun „hold“ - davor lag es bei „accumulate“. Das Kursziel wurde von 36,0 auf 31,0 Euro reduziert.

Sowohl die Anlaufkosten bei der Fabrikserweiterung in Cartersville führte die Erste-Expertin Vera Sutedja in ihrer Studie als Grund für die gesenkten Gewinnprognosen an als auch die sinkende Nachfrage nach Stahl. 2018/2019 sollen deswegen die Erträge um 33 Prozent tiefer ausfallen als bisher erwartet. Auch die schwächere Nachfrage nach Autos im wichtigen chinesischen Markt sind laut Sutedja ein Schwächefaktor.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Experten 2,36 Euro für 2018/19, sowie 3,35 bzw. 3,53 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich weiterhin auf konstant je 1,10 Euro für die Geschäftsjahre 2018/19, 2019/20 und 2020/21.

Am späten Freitagnachmittag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit minus 0,79 Prozent bei 27,66 Euro.

