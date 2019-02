USA kündigen Rückzug aus Abrüstungsvertrag INF an

Washington/Moskau (APA/Reuters) - Die USA haben ihren Rückzug aus dem Abrüstungsvertrag INF angekündigt, sollte Russland in dem Streit nicht einlenken. Das teilte US-Außenminister Mike Pompeo am Freitag mit. Der Rückzug solle in sechs Monaten in Kraft treten. Falls Russland sich bis dahin nicht wieder an den Vertrag halte, sei dieser hinfällig.

Die USA werfen Russland einen Verstoß gegen das 1987 noch mit der Sowjetunion geschlossene Abkommen vor. Die Regierung in Moskau weist dies zurück.

Pompeo sagte am Freitag in Washington, bereits ab diesem Samstag sähen sich die Vereinigten Staaten nicht mehr an den Vertrag gebunden. Die USA seien aber bereit, weiterhin mit Russland über die Rüstungskontrolle zu verhandeln.

