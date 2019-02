WIRTSCHAFT - Termine von Sa, 02.02.19 bis Mo, 04.02.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

~

--------------------------------------------------------------------- Wirtschaft - Termine am Samstag, 02. Februar 2019

--------------------------------------------------------------------- EU

GROSSBRITANNIEN/EUROPÄISCHE UNION London/Brüssel * AA Nach Abstimmung im britischen Unterhaus über neue

WA Brexit-Vorschläge von Premierministerin May ---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- Wirtschaft - Termine am Sonntag, 03. Februar 2019

DEUTSCHLAND München * WA Beginn Sportartikel-Messe „ispo 2019“ (03.02.-

06.02.)

--------------------------------------------------------------------- Wirtschaft - Termine am Montag, 04. Februar 2019

WIEN - AI Veranstaltung International Center for Advanced

WI and Comparative EU-Russia/NIS Research (ICEUR)

„2019 Vienna Process“ (04.02. - 05.02.)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) * AI 17:00 „Russia and the EU: Dialogue Through

WI business and Civil Society Channels The

dialogue“ mit u.a. ehemaligem Vizekanzler

Busek, ehemaligem MEP Swoboda, MEP Karas,

Janos Balla (außenpolitischer Berater des

ungarischen Ministerpräsidenten Orban),

Florian Raunig (OSZE), OSZE-Vorsitzendem

Lajcak (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(Rathaus, 1, Lehar-Saal, 1., Friedrich-

Schmidt-Platz)

BURGENLAND Eisenstadt - 10:00 II AK-Wahl: PK AK Burgenland „Vier Listen treten bei

WI Arbeiterkammer-Wahl an“ mit Präsident Michalitsch,

Leiterin Wahlbüro Kulovits-Rupp

(Arbeiterkammer Eisenstadt, Wienerstraße 7)

OBERÖSTERREICH Linz - 11:00 WI PK Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ)

„Technologiestandort Oberösterreich muss gestärkt

werden“ mit u.a. Spartenobmann Industrie Rübig

(WKOÖ, News Deck, Hessenplatz 3)

SALZBURG Hallein - 11:00 WI PG Industriellenvereinigung Salzburg „Industrial

II Business ab Herbst 2019 an der HAK Hallein“ mit

XI u.a. Bildungslandesrätin Hutter, IV-Präsident

Unterkofler, Bildungsdirektor Mair

(HAK Hallein, Neualmerstraße 28)

Salzburg - 10:00 WI PG ÖVP Salzburg „Wirtschafts- und

II Standortentwicklung für Salzburg“ mit LH Haslauer,

Bgm. Preuner, Haas (GF ITG), medPhoton-CEO

Deutschmann

(Firma medPhoton, Strubergasse 16)

TIROL Innsbruck - 09:30 WI PG Stadt Innsbruck „Berufsmesse chancen:reich

XI Innsbruck“ u.a. mit Landesrätin Fischer (Grüne),

Stadträtin Mayr (SPÖ), Kern (Landesgeschäftsführer

S Tirol), Pletzer (Vizepräsident WK-Tirol)

(Rathaus, Plenarsaal, Maria-Theresienstraße 18) - 10:30 CI Eröffnung des neuen Brennerbasistunnel (BBT)

WI Infopoints u.a. mit LHStv. Felipe (Grüne), Bgm.

Willi (Grüne), Bergmeister (BBT Vorstand)

(Pemagebäude 1, Brunecker Straße 1) --------------------------------------------------------------------- EU

EUROPÄISCHE UNION Luxemburg * 11:00 WA Bekanntgabe EU-Erzeugerpreise Dezember ---------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND München - WA Forts. Sportartikel-Messe „ispo 2019“ (03.02.-

06.02.) * 11:00 WA Bekanntgabe Institut für Wirtschaftsforschung

(ifo) „Wirtschaftsklima Eurozone 1. Quartal“

USA Mountain View * 22:02 WA Bekanntgabe Alphabet (Google-Holding) „Ergebnis 4.

IT Quartal“

Washington * 16:00 WA Bekanntgabe US-Auftragseingang Industrie Dezember

-------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter „Termine“

im Web unter www.termine.apa.at -------------------------------------------------------------------- ~