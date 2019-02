Gewalt im Norden Burkina Fasos zwingt Tausende zur Flucht

Ouagadougou (APA/dpa) - Infolge zunehmender Gewalt sind in Burkina Faso Tausende Menschen auf der Flucht. Innerhalb eines Monats seien allein in einigen Orten im Norden des Landes rund 10.000 Binnenflüchtlinge registriert worden, die dringend Hilfe bräuchten, erklärte die Organisation Ärzte ohne Grenzen (MSF). Es fehle zum Beispiel an Trinkwasser, Unterkünften und medizinischer Versorgung.

Zahlen der Vereinten Nationen zufolge hat sich die Zahl der Vertriebenen in dem westafrikanischen Staat seit Dezember fast verdoppelt auf 82.000. In dem nördlichen Gebiet kommt es verstärkt zu Gewalt zwischen verschiedenen Volksgruppen und auch zu Angriffen islamistischer Extremisten, die die Sahelzone als ihr Rückzugsgebiet nutzen. „Es gibt Angriffe gegen Stellungen der Sicherheitskräfte, aber auch gegen Dörfer und die Zivilbevölkerung“, sagte MSF-Landesdirektor Silvien Auerbach. „Wir sehen jetzt die humanitären Konsequenzen.“

MSF richtete unter anderem im Ort Foube, wohin rund 8.000 Vertriebene geflohen sind, eine medizinische Versorgung ein. Nach ersten Masern-Erkrankungen wurden mehr als 7.000 Kinder geimpft. Der Impfstoff, der gekühlt gelagert werden muss, wurde über Land transportiert. „Wir haben Gefrierschränke, Kühlboxen und Eisbeutel eingesetzt, um die Kühlkette aufrecht zu erhalten“, sagte Auerbach. Vor Ort stiegen die Temperaturen derzeit bis auf 40 Grad Celsius.

Burkina Faso mit seinen rund 20 Millionen Einwohnern gehört einem UN-Index zufolge zu den zehn ärmsten Ländern der Welt. Der Norden des an Mali und den Niger angrenzenden Landes wird zunehmend von islamistischen Terrorgruppen heimgesucht.