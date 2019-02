Rodeln: 18-jähriger Tiroler Bastian Schulte holte Junioren-WM-Silber

Igls (APA) - Der Tiroler Bastian Schulte hat am Freitag in Innsbruck-Igls bei den Junioren-Weltmeisterschaften der Kunstbahn-Rodler Einsitzer-Silber geholt. Der 19-Jährige musste sich nur dem Weltcup-erprobten Deutschen Max Langenhan um 0,343 Sekunden geschlagen geben. Bei den Damen wurde Hannah Prock als Zehnte ÖRV-Beste. Die Elite ist diese Wochenende in Altenberg im Weltcup-Einsatz.