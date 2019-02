Ski: Shiffrin und Vlhova auf Augenhöhe 2

Maribor (APA) - „An manchen Tagen ist es nicht verdient, dass eine alleine gewinnt“, kommentierte Mikaela Shiffrin den Ausgang des Weltcup-Riesentorlaufs in Maribor. Am Samstag gibt es gleich die nächste Gelegenheit dazu, es steht der Slalom auf dem Programm, auch da ist die Slowakin Petra Vlhova ihre größte Herausforderung. Es soll wärmer werden und wieder regnen.

Im österreichischen Lager muss Eva-Maria Brem weiter um die WM-Teilnahme bangen. „Ich habe alles gegeben, ich merke auch, dass es besser geht, aber ich kann jetzt nur abwarten“, sagte die Tirolerin. Brem hatte die WM 2017 in St. Moritz wegen eines Unterschenkelbruchs verpasst, für die Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang war sie nicht nominiert gewesen. Es wäre ihr erste Großereignis seit der WM 2015 in Vail/Beaver Creek (Ausfall im Riesentorlauf).

Entscheidend wird die Kontingent-Aufteilung im ÖSV zwischen Damen und Herren sein. Österreich hat das Maximalkontingent von 24 Plätzen, dazu kommen als Titelverteidiger Nicole Schmidhofer (Super-G) und Marcel Hirscher (Riesentorlauf, Slalom).

Ihr Ticket in der Tasche hat indes Ricarda Haaser, sie wird bereits am Samstag nach Schweden fliegen. Über ihre Freitag-Leistung meinte sie: „Unzufrieden mit Ergebnis und Rückstand“.