Inhaftierte Oppositionelle in Kamerun treten in den Hungerstreik

Yaounde (APA/dpa) - Dreißig nach regierungskritischen Demonstrationen inhaftierte Oppositionspolitiker in Kamerun sind in einen Hungerstreik getreten. Die Politiker der Bewegung für die Wiedergeburt Kameruns (MRC) nähmen keine Nahrung mehr zu sich, sagte Parteivize Emmanuel Simh der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Unter den Inhaftierten befinden sich auch Parteichef Maurice Kamto sowie mehrere seiner Mitarbeiter.

In der Hauptstadt Jaunde waren am vergangenen Wochenende Tausende Oppositionsanhänger auf die Straße gegangen, um gegen den seit mehr als 35 Jahren regierenden Präsidenten Paul Biya zu protestieren. Seitdem hat die Polizei mehr als 100 Menschen festgenommen, darunter auch die Journalisten Theodore Tchopa und David Eyengue.

Alle Festgenommenen müssten sich unter anderem wegen Rebellion und öffentlicher Unruhestiftung sowie feindlicher Einstellung gegen das Vaterland verantworten. Sollten sie für schuldig befunden werden, drohen ihnen Haftstrafen von mindestens fünf Jahren und im schlimmsten Fall lebenslang.

Die MRC teilte mit, sie werde sich nicht einschüchtern lassen. Die Opposition will ihre Proteste am Samstag fortsetzen.

Hintergrund der Proteste ist auch eine Krise in den Beziehungen zwischen der frankofonen Mehrheit und der englischsprachigen Minderheit des zentralafrikanischen Landes. Die anglofone Minderheit hatte 2016 angekündigt, sich abspalten und ein Land Ambazonia gründen zu wollen. Ihre Anhänger fühlen sich als Bürger zweiter Klasse. Seitdem haben sich die Proteste zunehmend verstärkt. Häufig kommt es zu tödlichen Ausschreitungen.

Kamerun war vor dem Ersten Weltkrieg eine deutsche Kolonie. Nach der deutschen Niederlage teilten sich die Kolonialmächte Frankreich und Großbritannien das Land untereinander mit Mandat des Völkerbunds auf und setzten in ihren Landesteilen ihre jeweilige Sprache durch.