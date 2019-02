AUSSENPOLITIK - Termine von Sa, 02.02.19 bis Mo, 04.02.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- EU

GROSSBRITANNIEN/EUROPÄISCHE UNION London/Brüssel * AA Entwicklung beim Brexit

WA ITALIEN/EUROPÄISCHE UNION/LIBYEN/MALTA Rom/Brüssel/Tripolis * AA Entwicklung in europäischer Flüchtlingspolitik -

CA Sea-Watch-Rettungsschiff in Catania blockiert ---------------------------------------------------------------------

CHINA/USA Shenzhen/Washington * AA Entwicklung im Fall der in Kanada festgenommen

WA Huawei-Finanzchefin Wanzhou und nach US-Anklage

gegen chinesischen Technologiekonzern

FRANKREICH Paris * AA Neue „Gelbwesten“-Proteste erwartet

SYRIEN/USA/TÜRKEI Damaskus/Washington/Ankara * AA Lage in Syrien nach angekündigtem Truppenabzug der

USA

USA/RUSSLAND Washington/Moskau * AA Nach US-Aufkündigung von INF-Abrüstungsvertrag mit

Russland

VENEZUELA/USA Caracas/Miami (Florida) * AA Machtkampf in Venezuela

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Sonntag, 03. Februar 2019

WIEN * 09:30 AI European Youth Parliament Austria (EYO)

„Parlamentarische Vollversammlung der Regional

Session Vienna 2019“ http://go.apa.at/X8WFJtzT

(Europahaus Wien, 14., Linzer Straße 429)

EL SALVADOR San Salvador * AA Präsidentenwahl in El Salvador

ISRAEL Jerusalem * AA Bundespräsident Van der Bellen in Israel und

II Palästina (3.-7.2.)

16:30 Besichtigung der Altstadt von Jerusalem

20:00 Besichtigung des österreichischen Hospizes

(alles Uhrzeiten in MEZ)

JAPAN Tokio - AA Deutsche Bundeskanzlerin Merkel in Japan (3.2.-

5.2.)

(Hinreise)

TÜRKEI Istanbul * 11:00 AA Demonstration der pro-kurdischen Oppositionspartei

HDP (Ortszeit: 13:00 Uhr GMT+2)

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE VAE Abu Dhabi * AA Papst Franziskus in den Vereinigten Arabischen

Emiraten (3.-5.2.)

19:00 MEZ Ankunft

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Montag, 04. Februar 2019

WIEN - AI Veranstaltung International Center for Advanced

WI and Comparative EU-Russia/NIS Research (ICEUR)

„2019 Vienna Process“ (04.02. - 05.02.)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) * AI 17:00 „Russia and the EU: Dialogue Through

WI business and Civil Society Channels The

dialogue“ mit u.a. ehemaligem Vizekanzler

Busek, ehemaligem MEP Swoboda, MEP Karas,

Janos Balla (außenpolitischer Berater des

ungarischen Ministerpräsidenten Orban),

Florian Raunig (OSZE), OSZE-Vorsitzendem

Lajcak (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(Rathaus, 1, Lehar-Saal, 1., Friedrich-

Schmidt-Platz)

- 10:00 AI PK Plattform stopFGM, HORIZONT3000 „Keine Toleranz

CA von weiblicher Genitalverstümmelung“ mit Abg.

CI Petra Bayr (Plattform stopFGM), Petra Navara

(HORIZONT3000)

(präsentiert Aktivitäten zur Vermeidung von FGM in

Äthiopien)

(VinziRast - mittendrin, Dachatelier, 9.,

Lackierergasse 10) * 16:00 AI Podiumsdiskussion „Europe‘s Far Right on the Rise

- Defending Democracy, Promoting Alternatives“ mit

Ruth Wodak (Sprachwissenschafterin), Clive Lewis

(britischer Parlamentsabgeordneter, Labour Party),

Zoe Williams („Guardian“), Luke Cooper (IWM),

Rafa? Pankowski (Collegium Civitas, Warschau)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Institut für die Wissenschaften vom Menschen

(IWM), Bibliothek, 9., Spittelauer Lände 3) --------------------------------------------------------------------- EU

EUROPÄISCHE UNION Brüssel * 09:00 AA Außenministertreffen zur Vorbereitung der

Gipfeltagung der EU und der Arabischen Liga

14:30 PK ---------------------------------------------------------------------

ISRAEL Jerusalem * BILD AA Bundespräsident Van der Bellen in Israel und

II Palästina (3.-7.2.)

10:30 Begrüßung mit militärischen Ehren durch

Staatspräsident Rivlin

anschl. Statements der beiden Staatsoberhäupter

anschl. Arbeitsgespräch

12:45 Besuch der Internationalen Holocaust-

Gedenkstätte Yad Vashem

14:00 Gedenkzeremonie in der Halle der Erinnerung

(Yad Vashem)

anschl. Besuch des Denkmals für die Kinder (Yad

Vashem)

15:45 Kranzniederlegung am Grab von Theodor Herzl

und am Grab von Yitzhak Rabin

17:00 PG mit Premier Netanyahu

anschl. Arbeitsgespräch mit Premier Netanyahu

20:00 Staatsbankett

(alle Uhrzeiten in MEZ)

JAPAN Tokio * AA Deutsche Bundeskanzlerin Merkel in Japan (3.2.-

5.2.)

10:15 MEZ Begrüßung durch Ministerpräsident Abe,

anschl. Gespräch und PK

KANADA Ottawa * AA Dringlichkeitstreffen der Lima-Gruppe zu Venezuela

(geplant)

LETTLAND Riga * AA Treffen der Regierungschefs der baltischen Staaten

(u.a. zu regionaler Zusammenarbeit,

Sicherheitsfragen, Brexit und EU-Finanzplan für

die Jahre 2021 bis 2027)

TUNESIEN Tunis * AA Ende des seit 2015 geltenden Ausnahmezustands in

Tunesien (geplant)

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE VAE Abu Dhabi * AA Papst Franziskus in den Vereinigten Arabischen

Emiraten (3.-5.2.)

09:00 Willkommenszeremonie am Haupteingang des

Präsidentenpalasts, anschl. Höflichkeitsbesuch

beim Kronprinzen im Präsidentenpalast

14:00 Private Begegnung mit den Mitgliedern des

Muslimischen Ältestenrats in der Scheich-Zayid-

Moschee

15:10 Interreligiöse Begegnung im „Founder“s

Memorial“

(Alle Uhrzeiten in MEZ)

