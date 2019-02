Golf: Schwab in Saudi-Arabien um Preisgeld, Wiesberger verpasste Cut

King Abdullah Economic City (APA) - Golfprofi Matthias Schwab hat trotz eines schwachen Finales beim „Saudi International“ den Cut geschafft und spielt am Roten Meer um Preisgeld. Der Österreicher kam am Freitag mit vier Birdies bis in die Top Ten, fiel nach drei Schlagverlusten auf den letzten fünf Löchern aber auf 69 Schläge und 2 unter Par zurück. Bernd Wiesberger war nach frühen Bogeys chancenlos und schied bei +7 aus.