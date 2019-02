US-Rentenmarkt startet schwächer

New York (APA/dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag durch einen robusten US-Beschäftigungsaufbau belastet worden. Die Renditen legten in allen Laufzeitbereichen zu.

In der US-Wirtschaft sind Jänner deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen worden als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft waren laut Arbeitsministerium 304.000 Stellen neu entstanden. Analysten hatte im Mittel lediglich mit 165.000 neuen Jobs gerechnet. Die Verluste hielten sich jedoch in engen Grenzen. Schließlich ist die Lohnentwicklung hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

„Der US-Arbeitsmarkt präsentiert sich in einer guten Verfassung“, kommentierte Ralf Umlauf, Analyst bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) die Daten. Es sei daher fraglich, ob eine ausgedehnte Pause im Zinszyklus der US-Notenbank Fed als angemessen angesehen werden kann. „Wir rechnen mittelfristig mit weiteren Zinsschritten der Fed“, so Umlauf.

Zweijährige Anleihen verloren 1/32 Punkte auf 100 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,482 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 3/32 Punkte auf 100 5/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,461 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen verloren 4/32 Punkte auf 104 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,645 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 6/32 Punkte auf 107 7/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,005 Prozent.