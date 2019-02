Russland lädt Taliban und afghanische Opposition zum Gespräch

Kabul (APA/dpa) - Russland wird in der kommenden Woche Gastgeber für Gespräche von Vertretern der radikalislamischen Taliban und der Opposition in Afghanistan sein. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus informierten Kreisen.

Das politische Büro der Taliban im Golfemirat Katar werde eine zehnköpfige Delegation zu einer Konferenz am 5. und 6. Februar nach Moskau senden, sagte der Sprecher des Büros, Sohail Shahin. Die Delegation unter Verhandlungsführer Scher Mohammad Abbas Stanaksai werde mit einflussreichen afghanischen Politikern über den Friedensprozess in dem Konfliktland sprechen.

Aus den Reihen der Opposition habe Russland unter anderem den ehemaligen Gouverneur der nordafghanischen Provinz Balch, Atta Mohammad Nur, den ehemaligen Jihadistenführer Ismael Khan sowie den Ex-Präsidenten Hamid Karzai und den Chef der Islamischen Einheitspartei, Mohammad Mohakik, zu den Gesprächen eingeladen, sagte Mohakiks Berater Esmatullah Hatif.

Erst am vergangenen Samstag hatten sich die USA und Vertreter der radikalislamischen Taliban bei Gesprächen in Katar offenkundig angenähert. Nach sechstägigen Unterredungen schrieb der US-Delegationsleiter Zalmay Khalilzad am Samstag auf Twitter, die Treffen seien produktiver als in der Vergangenheit gewesen. „Wir haben in wichtigen Fragen signifikante Fortschritte gemacht.“

Der Politikexperte Jwad Salehi sagte am Freitag, russische Bedenken seien bisher nicht zur Sprache gekommen. Daher habe der Kreml nun ein Treffen organisiert, an dem hauptsächlich Vertreter der Opposition in Afghanistan teilnehmen würden. Die Taliban und die US-Delegation planen für den 25. Februar eine weitere Gesprächsrunde in Doha. Dabei geht es auch darum, die Taliban direkt mit der afghanischen Regierung ins Gespräch zu bringen.