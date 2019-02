Wiener Börse (Einheitswerte) - Fünf Kursgewinner

Wien (APA) - Bei den im standard market auction der Wiener Börse gelisteten Aktien sind am Freitag fünf Kursgewinnern drei -verlierer und ein unveränderter Titel gegenüber gestanden. Meistgehandelte Titel waren Oberbank Stämme mit 2.522 Aktien (Einfachzählung).

Die Tagesgewinner bei den Aktien im standard market auction waren SW Umwelttechnik mit plus 6,15 Prozent auf 13,80 Euro (39 Aktien), Cleen Energy mit plus 3,77 Prozent auf 3,30 Euro (750 Aktien) und BKS Bank Stämme mit plus 0,60 Prozent auf 16,80 Euro (778 Aktien).

Die größten Verlierer waren Volksbank Vorarlberg Partizipationsscheine mit minus 20,00 Prozent auf 29,60 Euro (50 Aktien), Rath AG mit minus 5,98 Prozent auf 22,00 Euro (100 Aktien) und K Industries mit minus 1,10 Prozent auf 53,80 Euro (634 Aktien).

Im Segment direct market plus verloren Startup300 4,02 Prozent auf 8,35 Euro (3.242 Stück).