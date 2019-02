Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Verfolgte Christin Asia Bibi konnte nach Kanada fliehen

Frankfurt am Main - Die verfolgte Christin Asia Bibi ist aus dem Land Pakistan entkommen. In Pakistan herrscht die islamische Religion. Bibi soll den Gründer der Religion Islam beleidigt haben. Das gilt in Pakistan als sehr schweres Verbrechen. Sie wurde dafür 2010 zum Tode verurteilt. Dieses Urteil wurde aber nun endgültig rückgängig gemacht. Viele Menschen in Pakistan wollen sie aber trotzdem tot sehen. Deshalb floh Asia Bibi nach Kanada, wo bereits ihre 2 Töchter leben. Wie genau sie nach Kanada gekommen ist, darf ihr Anwalt aus Sicherheitsgründen nicht verraten.

Christin Asia Bibi ist aus dem Land Pakistan entkommen

Frankfurt am Main - Die verfolgte Christin Asia Bibi ist aus dem Land Pakistan geflohen. In Pakistan herrscht die Religion Islam. Bibi soll den Gründer der Religion Islam beleidigt haben. Das gilt in Pakistan als sehr schweres Verbrechen. Dafür wurde sie 2010 zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde aber rückgängig gemacht. Trotzdem war Asia Bibi in Pakistan nicht mehr sicher. Denn viele Menschen wollen sie trotzdem tot sehen. Deshalb floh Asia Bibi nach Kanada. Dort leben bereits ihre 2 Töchter.

Die Arbeitslosigkeit in Österreich ist im Jänner gesunken

Wien - In Österreich sind in diesem Jänner weniger Menschen ohne Arbeit gewesen als im Jänner 2018. Insgesamt suchen derzeit 433.385 Menschen einen Job. Das sind 4,9 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosigkeit ist in allen Bundesländern in Österreich gesunken. Vor allem im Tourismus fanden viele Menschen einen Job. Mehr Arbeitslose gab es aber bei älteren Menschen über 50 Jahren. Auch bei Ausländern, Personen mit einem Universitäts-Abschluss und Menschen mit Behinderung ist die Arbeitslosigkeit gestiegen.

Im Jänner gab es in Österreich weniger Arbeitslose

Wien - In Österreich sind im Jänner weniger Menschen ohne Arbeit gewesen als letztes Jahr. 433.385 Menschen in Österreich suchen derzeit eine Arbeit. Das sind 4,9 Prozent weniger als im Jänner vor einem Jahr. Vor allem im Tourismus fanden viele Menschen eine Arbeit. In allen Bundesländern gibt es weniger arbeitslose Menschen. Mehr Arbeitslose gab es aber bei älteren Menschen über 50 Jahren. Auch bei Menschen aus dem Ausland gibt es mehr Arbeitslosigkeit. Das Gleiche gilt auch für Menschen mit Universitäts-Abschluss und Menschen mit Behinderung.

Sexueller Missbrauch von Kindern auf einem Camping-Platz

Düsseldorf - In Deutschland ist ein Verbrechen an Kindern entdeckt worden. Auf einem Camping-Platz im Bundesland Nordrhein-Westfalen wurden viele Kinder zwischen den Jahren 2010 und 2018 sexuell missbraucht. Die Polizei konnte 3 verdächtige Männer verhaften. Sie sollen mindestens 23 Kinder sexuell missbraucht haben. Die Polizei geht davon aus, dass 1.000 Taten begangen wurden. Die Männer sollen den Missbrauch auch gefilmt haben. Sie drehten sogenannte Kinderpornos. Die Polizei hat bereits im Jahr 2016 Hinweise auf die Taten bekommen. Nun muss sie überprüfen, warum die Männer nicht früher verhaftet wurden.

Erklärung: Sexueller Missbrauch

Als sexueller Missbrauch gelten alle sexuellen Handlungen an Menschen, die das gar nicht wollen. Das kann zum Beispiel sein, wenn ein Mann einer Frau auf offener Straße auf den Hintern greift. Eine Vergewaltigung zählt zu den schlimmsten Fällen eines sexuellen Missbrauchs. Sexueller Missbrauch von Kindern ist besonders schlimm, denn meistens können sie sich nicht dagegen wehren.

Auf einem Camping-Platz in Deutschland wurden Kinder missbraucht

Düsseldorf - In Deutschland ist ein schweres Verbrechen an Kindern entdeckt worden. Auf einem Camping-Platz wurden viele Kinder sexuell missbraucht. Die Polizei konnte 3 verdächtige Männer verhaften. Sie sollen 23 Kinder sexuell missbraucht haben. Es könnten aber noch mehr Kinder betroffen sein. Die Männer sollen den Missbrauch auch gefilmt haben. Sie drehten sogenannte Kinderpornos. Die Polizei hat vor 2 Jahren Hinweise auf die Taten bekommen. Nun muss sie herausfinden, warum die Männer nicht früher verhaftet wurden.

Erklärung: Sexueller Missbrauch

Sexueller Missbrauch sind sexuelle Handlungen an Menschen, die das gar nicht wollen. Das kann zum Beispiel sein, wenn ein Mann einer Frau auf den Hintern greift. Vergewaltigung ist ein ganz schlimmer Fall von sexuellem Missbrauch. Sexueller Missbrauch an Kindern ist besonders schlimm, denn meistens können sie sich nicht wehren.

Schlagloch hilft Polizei, einen Bankraub zu verhindern

Miami - In Florida in den USA hat die Polizei zufällig einen Banküberfall verhindert. Ein Bewohner hat ein Schlagloch entdeckt und die zuständigen Behörden informiert. Deshalb kamen Arbeiter zu dem Schlagloch und wollten die Straße ausbessern, damit sie wieder eben ist. Dabei haben sie einen verdächtigen Tunnel gefunden. Die Arbeiter haben dann die Polizei gerufen. Die Polizei hat die Umgebung untersucht und entdeckt, dass der Tunnel 45 Meter lang ist. Außerdem führte er direkt zu einer Bank. Räuber wollten den Tunnel offenbar für einen Banküberfall nutzen. Nun sucht die Polizei nach den Tätern.

Erklärung: Schlagloch

Ein Schlagloch ist ein Loch im Boden einer Straße. Normalerweise sind Straßen eben. Dadurch können Autos sicher auf einer Straße fahren. Durch so ein Schlagloch kann auch ein großer Schaden am Auto entstehen, wenn es durch das Schlagloch fährt.

Polizei in den USA verhindert zufällig einen Bankraub

Miami - In Florida in den USA hat ein Einwohner ein Schlag-Loch entdeckt. Das Schlag-Loch hat er dann den zuständigen Behörden gemeldet. Diese haben dann Arbeiter zu der Stelle geschickt. Die Arbeiter wollten die Straße wieder ausbessern. Dabei haben die Arbeiter aber einen verdächtigen Tunnel gefunden. Deshalb haben die Arbeiter die Polizei gerufen. Die Polizei hat sich dann gut umgesehen. Sie stellte fest, dass der Tunnel 45 Meter lang ist. Der Tunnel führte außerdem direkt zu einer Bank. Räuber haben den Tunnel gegraben, um die Bank auszurauben. Nun sucht die Polizei nach den Tätern.

Erklärung: Schlagloch

Ein Schlag-Loch ist ein Loch in einer Straße. Durch so ein Schlag-Loch kann ein großer Schaden am Auto entstehen, wenn es durch das Schlag-Loch fährt.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++