Katalonien: Puigdemont-Anwalt glaubt an Verurteilung der Separatisten

Barcelona/Madrid (APA/dpa) - Der Verteidiger des ehemaligen katalanischen Präsidenten Carles Puigdemont glaubt, dass alle zwölf angeklagten katalanischen Separatistenführer verurteilt werden. „Die wollen lange Haftstrafen“, sagte Anwalt Gozalo Boye am Freitag in Berlin über Madrid. „Es ist ganz deutlich klar, dass es kein Delikt gab.“

Die Staatsanwaltschaft wirft den Politikern und Aktivisten im Zuge des verbotenen Unabhängigkeitsreferendums vom 1. Oktober 2017 Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel vor. Boye prognostiziert, dass der Prozess nicht fair, sondern politisch motiviert sein wird, und sagte: „Die politischen Probleme sollen nie in ein Gericht kommen.“ Der Prozess soll am 12. Februar in Madrid beginnen, wie spanische Medien unter Berufung auf das Oberste Gericht berichteten.

Boye betonte, dass die angeklagten Politiker vom katalanischen Volk gewählt wurden, weil sie für die Unabhängigkeit kämpften, was nun von der spanischen Justiz als Delikt gewertet werde. Neun der zwölf Angeklagten saßen mehr als ein Jahr in Untersuchungshaft. Für Boye ist das wie auch die vorgeschlagenen Haftstrafen klar „zu lang“.

Die Staatsanwaltschaft fordert für den früheren Vizepräsidenten der Region, Oriol Junqueras, 25 Jahre Haft. Für die anderen Angeklagten - darunter ehemalige katalanische Minister und zwei Anführer der Separatistenbewegung - beantragte die Behörde zwischen 16 und 17 Jahre Gefängnis.

Nach dem Referendum und einem anschließenden Abspaltungsbeschluss Kataloniens hatte die Zentralregierung in Madrid die Region im Herbst 2017 vorübergehend unter Zwangsverwaltung gestellt. Viele Separatisten flohen ins Exil, darunter der im Oktober 2017 abgesetzte Regionalpräsident Carles Puigdemont, der sich in Belgien aufhält. Boye glaubt, dass Madrid künftig wieder versuchen wird, ihn nach Spanien ausliefern zu lassen.