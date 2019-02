US-Börsen zur Eröffnung unentschlossen

New York (APA) - Die US-Börsen sind am Freitag mit wenig Schwung und ohne klare Richtung gestartet. Nach bescheidenen Vorgaben aus Europa und Asien ist der Impulsbringer für die Wall Street die US-Berichtssaison. Mehrere US-Schwergewichte ließen mit Quartalszahlen aufhorchen.

Gegen 16.05 Uhr stieg der Dow Jones Industrial Index um 80,09 Einheiten oder 0,32 Prozent auf 25.079,76 Zähler. Der S&P-500 Index verlor 0,10 Punkte auf 2.704,00 Zähler und lag damit nahezu unverändert zum Vortageswert. Der technologielastige Nasdaq Composite Index fiel 20,74 Punkte oder 0,28 Prozent auf 7.261,00 Einheiten.

Der Job-Boom in den USA hat sich zu Jahresbeginn überraschend verstärkt. Die Regierung in Washington meldete am Freitag im aktuellen Arbeitsmarktbericht für Jänner 304.000 neue Stellen. Experten hatten lediglich mit 165.000 gerechnet. Zugleich wurde der Wert für Dezember auf 222.000 von 312.000 nach unten korrigiert.

Der US-Pharmakonzern Merck will nach einem Umsatz- und Ergebniszuwachs 2018 im neuen Jahr noch einen Zahn zulegen. Angepeilt ist ein Umsatzplus auf 43,2 bis 44,7 Mrd. US-Dollar (37,6 bis 39 Mrd. Euro). Im vergangenen Jahr hatte der US-Pharmariese seinen Umsatz um 5 Prozent auf knapp 42,3 Mrd. US-Dollar steigern können. Anleger zeigten sich erfreut: die Aktie stieg um 3,72 Prozent.

Im Leitindex Dow Jones hielten sich die Ölriesen mit soliden Zuwächsen ebenfalls im Spitzenfeld. Beide Konzerne hatten vorbörslich Zahlen gebracht.

Trotz gesunkener Ölpreise hat beim US-Ölkonzern Chevron Umsatz und Gewinn zum Jahresende kräftig gesteigert. Im vierten Quartal kletterte der Überschuss im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 3,7 Mrd. US-Dollar (3,2 Mrd. Euro). Chevron stiegen darauf an der New Yorker Börse um 2,72 Prozent.

Der starke Rückgang der Ölpreise hat ExxonMobil zum Jahresende ebenfalls nicht aus der Spur bringen können. Im vierten Quartal sank der Überschuss zwar verglichen mit dem Vorjahreswert um 28 Prozent auf 6,0 Mrd. US-Dollar. ExxonMobil-Papiere verbuchten dennoch plus 2,12 Prozent Zuwachs im frühen Handel.

Ein starkes Weihnachtsgeschäft und boomende Cloud-Services haben dem Tech-Riesen Amazon einen glänzenden Jahresabschluss beschert. Im vierten Quartal kletterten die Erlöse verglichen mit dem Vorjahreswert um 20 Prozent auf 72,4 Mrd. Dollar (63 Mrd. Euro). Amazon-Aktien büßten anlässlich der gestern nachbörslich veröffentlichten Zahlen dennoch mehr als 2 Prozent ein

Ebenfalls nach Zahlen zeigten sich Honeywell-Papiere mit mehr als plus 2 Prozent deutlich befestigt. Der unter anderem als Flugzeugzulieferer bekannte Konzern konnte seinen Gewinn je Anteilsschein im 4. Quartal um 12 Prozent auf je 1,91 Dollar je Aktie steigern.

