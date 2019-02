Emirate-Botschafter: Papstbesuch ist Symbol für Toleranz

Vatikanstadt (APA) - Der bevorstehende Papstbesuch in Abu Dhabi ist nach den Worten von Ali Abdulla Al Ahmed, Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) in Berlin, ein „Symbol für Toleranz“. Das geplante Treffen zwischen Franziskus und dem Großimam der ägyptischen Al-Azhar-Moschee, Ahmad al-Tayyeb, sah der Diplomat im Interview der Deutschen Welle (Freitag) als „große Chance“ in einer Zeit der Missdeutungen.

Religion basiere auf Barmherzigkeit, Toleranz und gegenseitiger Akzeptanz, erklärte der Diplomat laut Kathpress. Die päpstliche Visite werde dazu beitragen, dies zu verdeutlichen. „Wir senden eine Botschaft von Frieden und Koexistenz“, so der Botschafter. In den VAE sei religiöser Pluralismus inzwischen sehr verbreitet. „Heute gibt es mehr als 70 Kirchen, Tempel und auch eine Synagoge in den Emiraten.“ Diese Vielfalt müsse einfach praktiziert werden.

Papst Franziskus wird am Sonntag in die Vereinigten Arabischen Emirate reisen. Der bis zum Dienstag dauernde Besuch soll vor allem den interreligiösen Dialog stärken.