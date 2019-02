Masern - Grazer Impfstelle verzeichnete Verzehnfachung

Graz (APA) - Die Debatte um die Masern hat in der Grazer Impfstelle zu einem großen Andrang geführt. Wie Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) auf APA-Nachfrage mitteilte, sind allein am Donnerstag 91 Kinder und Erwachsene geimpft worden. Am Freitag waren es schon bis 10.00 Uhr 64. Im Vergleich dazu: In der dritten Jännerwoche - vor den Masern-Erkrankungen - waren es großteils weniger als zehn Impfungen.

„Die Schulimpfaktion ist voll angelaufen, und das Impfteam war am Freitag bereits in der ersten Schule“, freute sich Krotzer. „Vernunft und Solidarität sind stärker als die Impfgegner-Mythen.“ Die konkreten Zahlen: In der Woche von 14. bis 18. Jänner wurden insgesamt 31 Impfungen in der städtischen Stelle verabreicht. Von 28. Jänner bis 1. Februar 10.00 Uhr waren es zusammengerechnet 302. Das entspricht zumindest einer Verzehnfachung.

„Aufgrund des großen Andrangs auf die öffentlichen Impfstellen und bei allen niedergelassenen Ärzten wird es speziell für Eltern, die berufstätig sind, nun auch einen Impfnachmittagstermin in der Impfstelle des Gesundheitsamtes in der Schmiedgasse 26 am 7. Februar von 15.00 bis 17.00 Uhr geben,“ sagte der Gesundheitsstadtrat und unterstrich: „Das Wichtigste ist jetzt, unsere Kleinsten zu schützen und eine zweite Infektionswelle zu verhindern.“