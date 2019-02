Fußball: Schwierige Aufgabe für Dortmund 2 - Bayern ohne Neuer

Dortmund (APA/dpa) - Die Bayern müssen im Auswärtsspiel in Leverkusen auf Torhüter Manuel Neuer verzichten. Der Kapitän laboriere an einer Blessur an der rechten Hand, gab der Meister am Freitag bekannt. In Leverkusen dürfte ihn Sven Ulreich im Tor ersetzen. Der 30-Jährige hatte Neuer schon vertreten, als dieser wegen eines Mittelfußbruchs ausgefallen war.