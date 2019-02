Teilnehmer der Papstmesse in Abu Dhabi erhalten arbeitsfrei

Vatikanstadt/Abu Dhabi (APA) - Der Vatikan hat über weitere Details der am Sonntag beginnenden Reise von Papst Franziskus in die Vereinigten Arabischen Emirate informiert. Demnach haben die Behörden des Landes den kommenden Dienstag für die Teilnehmer der ersten Papstmesse auf der Arabischen Halbinsel zum Feiertag erklärt, so der kommissarische Vatikansprecher Alessandro Gisotti am Freitag vor Journalisten

Auf diese Weise könnten die Gläubigen, allesamt Arbeitsmigranten aus dem asiatischen Raum, besser an der Messe teilnehmen, erklärte Gisotti laut Kathpress. Für die Messe im Zayed-Sports-City-Stadion am Dienstag, dem letzten Tag der Reise, seien bisher rund 135.000 Einlasskarten vergeben, so Gisotti. Das größte Stadion der Emirate fasst 40.000 Besucher, die restlichen Gläubigen sollen die Papstmesse über Großbildschirme und Simultanübersetzung auf dem Gelände vor der Arena verfolgen. Geplant sei auch die Anwesenheit muslimischer Gäste beim Gottesdienst, so Gisotti.

Die erste Reise eines Papstes auf die Arabische Halbinsel solle ganz auf den interreligiösen Dialog konzentriert sein. Deswegen gebe es keine anderen politischen Ansprachen des Papstes oder der Gastgeber. Anlass des Besuches ist eine zweitägige internationale Konferenz über „Menschliche Geschwisterlichkeit“, zu deren Abschluss am Montagabend der Papst sowie Großscheich Ahmad al-Tayyeb von der Kairoer Al-Azhar-Universität sprechen. Organisiert wird die Konferenz mit rund 700 Teilnehmern, darunter etlichen politischen Führern der Region, vom „Muslim Council of Elders“, einer Gruppe islamischer Ältester und Gelehrter mit Sitz in Abu Dhabi.

Ob Papst Franziskus in einer Ansprache auch auf den Krieg im Jemen, an dem auch die Emirate beteiligt sind, eingehen wird, ist nach Aussage des kommisarischen Vatikansprechers unsicher. Zuletzt hatte Franziskus in seiner Weihnachtsansprache zum Segen „Urbi et orbi“ ein Ende der Gewalt und des Leides im Jemen gefordert. Die Haltung des Papstes in dieser Frage sei klar und bekannt, so Gisotti. Seit Mitte Januar gibt es im Jemen einen brüchigen Waffenstillstand; dennoch herrscht in dem Land nach Angaben der UNO die derzeit schlimmste humanitäre Krise weltweit.

