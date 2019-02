Tennis: Österreich in Salzburg gegen Chile mit 0:1 zurück

Salzburg (APA) - Österreichs Davis-Cup-Team ist am Freitag in der Qualifikationsrunde der Weltgruppe gegen Chile mit 0:1 in Rückstand geraten. ÖTV-Debütant Jurij Rodionov bot in der Salzburg-Arena vor über 4.000 Zuschauern gegen die chilenische Nummer eins, Nicolas Jarry, eine sehr gute Leistung, doch der 19-jährige Niederösterreicher musste sich der Nummer 41 der Welt nach 91 Minuten mit 5:7,5:7 geschlagen geben.

Im Anschluss traf die Nummer eins der Gastgeber, Dennis Novak, auf die Nummer zwei der Südamerikaner, Christian Garin. Die Begegnung wird am Samstag (13.00 Uhr) mit einem Doppel und danach zwei Einzeln entschieden. Der Sieger steht im Finalturnier vom 18. bis 24. November in Madrid, der Verlierer muss im September gegen den Abstieg spielen.