Papst fordert gleiche Rechte für Christen im Nahen Osten

Vatikanstadt/Abu Dhabi (APA) - Vor seiner Reise auf die Arabische Halbinsel am Sonntag hat Papst Franziskus erneut dazu aufgerufen, Christen im Nahen Osten als vollwertige Bürger mit gleichen Rechten anzuerkennen. Dies gehöre dazu, wenn die Region „ein Land des Friedens“ werden solle. Der Nahe Osten „darf nicht weiter ein Land der Feindseligkeiten sein“, so das Kirchenoberhaupt am Freitag laut Kathpress.

In einer Ansprache vor katholischen und orthodoxen Theologen erinnerte Franziskus auch an das ökumenische Gebetstreffen für den Nahen Osten, zu dem er im Juli vergangenen Jahres nach Bari eingeladen hatte. Die katholisch-orthodoxe Dialogkommission traf sich in dieser Woche zu ihrer insgesamt 16. Gesprächsrunde. Thema der aktuellen Gespräche ist das Verständnis der kirchlichen Sakramente, im besonderen der Ehe, wie Franziskus sagte. „Nicht, wenn der Mensch allein ist, ist das ganze Abbild Gottes“, so der Papst, „sondern wenn er in einer stabilen Beziehung der Liebe lebt.“

Auf die aktuellen innerorthodoxen Auseinandersetzungen um eine selbstständige orthodoxe Kirche in der Ukraine ging das katholische Kirchenoberhaupt nicht ein. Wegen dieser Krise haben Mitglieder der russisch-orthodoxen Kirche unter anderen auch die katholisch-orthodoxe Dialogkommission verlassen.