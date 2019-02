Wiener Rentenmarkt im Späthandel schwächer

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat am Freitagnachmittag etwas schwächer tendiert. Die Renditen am langlaufenden Ende waren leicht gestiegen - damit standen Kursverluste zu Buche. Am kürzeren Ende fand dagegen wenig Bewegung statt. Der Euro-Bund-Future gab ebenfalls leicht nach.

Nachdem am Vormittag Inflationsdaten aus der Eurzone veröffentlicht worden waren und anschließend Daten aus der deutschen Industrie, die auf eine Abschwächung schließen ließen, rückten am Nachmittag Arbeitslosendaten aus den USA in den Mittelpunkt. Denn der Job-Boom verstärkte sich in den Staaten überraschend: Die Regierung in Washington meldete im aktuellen Arbeitsmarktbericht für Jänner 304.000 neue Stellen. Experten hatten lediglich mit 165.000 gerechnet. Zugleich wurde der Wert für Dezember auf 222.000 von 312.000 nach unten korrigiert.

Um 16.20 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit März-Termin, mit 165,49 um 18 Basispunkte unter dem Schluss-Stand vom Vortag (165,67). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 165,62. Das Tageshoch lag bisher bei 165,77, das Tagestief bei 165,45, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 32 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 532.262 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,23 (zuletzt: 1,21) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,38 (0,37) Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,21 (-0,21) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,46 (-0,46) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 46 (zuletzt: 46) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 33 (33) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 22 (22) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 14 (15) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 106,20 106,56 1,23 106,97 106,63 Bund 28/01 10 0,75 103,29 103,34 0,38 103,43 103,23 Bund 23/03 5 0,00 100,95 101,12 -0,21 101,05 101 Bund 20/01 2 3,90 106,29 106,46 -0,46 106,35 106,42 ~