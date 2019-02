Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis mit Kursgewinnen

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Freitag im späten europäischen Handel fester gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 54,42 Dollar und damit um 1,17 Prozent mehr als am Donnerstag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 61,66 Dollar gehandelt.

Am Vormittag verzeichneten WTI und Brent noch Kursverluste, welche die Analysten der Commerzbank auf Gewinnmitnahmen zurückgeführt hatten. Im Jänner habe WTI mit einem Monatsplus von rund 18 Prozent den stärksten Monatsanstieg seit April 2016 verzeichnet, so die Experten. Bei Brent belaufe sich das Plus auf 15 Prozent.

Am Nachmittag rückten dann überwiegend erfreuliche Daten aus den USA in den Blick. Die US-Wirtschaft hatte zu Jahresbeginn deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet, die Löhne und Gehälter haben aber nur leicht zugelegt.

Zudem hat sich die Stimmung in der US-Industrie überraschend aufgehellt. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im Jänner von 54,3 Punkten im Vormonat auf 56,6 Einheiten. Ökonomen hatten mit einem Rückgang gerechnet. Auch der Konsumklimaindex der Universität Michigan fiel weniger stark als am Markt erwartet wurde.

Am Freitag am Nachmittag lag der Goldpreis in London bei 1.317,53 Dollar und damit tiefer zum Schlusskurs von Donnerstag von 1.321,04 Dollar. Weiterhin hält sich das Edelmetall jedoch klar über 1.300 Dollar. „Nachdem die Fed das vorläufige Ende ihres Zinserhöhungszyklus signalisiert hat, und die Zinserhöhungserwartungen daraufhin vom Markt vollständig ausgepreist wurden, wird Gold als Anlagealternative attraktiver“, schreiben die Experten der Commerzbank.

Kurse ausgesuchter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 61,66 60,84 +1,35 WTI 54,42 53,79 +1,17 OPEC-Daily 61,19 60,93 +0,43 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.317,53 1.321,04 -0,27 Silber 15,97 16,04 -0,44 Platin 828,03 821,00 +0,86 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 129,80 128,85 +0,74 Kakao 2.176,00 2.168,00 +0,37 Zucker 339,40 341,30 -0,56 Mais 177,25 177,75 -0,28 Sojabohnen 926,75 915,25 +1,26 Weizen 205,25 205,75 -0,24 ~